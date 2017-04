Supervivencia

Como cada año, sutiles cambios en la luz de la ciudad, un ligero aroma a azahar y una gigantesca grada plantada en pleno centro nos indican que ya está aquí, ya llegó la Semana Santa. Hoy vamos con algunos consejos para que la disfrute en condiciones.

LO PRIMERO.- Es que admita de una vez que contra lo que no se puede luchar no se puede. Si no le gusta la Semana Santa piense que sólo es una semana al año y que también tienen derecho. Vale, no es una semana al año pero tampoco exagere diciendo que sale un trono en procesión cada dieciséis minutos. Son diecisiete.

ADMITIDA LA MAYOR.- Es probable que usted quiera ir, aprovechando los días de vacaciones, a tomar una tapa a su lugar favorito del centro de la ciudad, tremendo error. Para tomar algo en la ciudad usted debe hacer lo que hace todo el mundo en estas fechas. Busque entre el gentío un bar, si consigue entrar vaya acercándose con movimientos laterales suaves pero firmes hacia la barra, en cuanto vea un trozo de mostrador, por pequeño que sea, hágalo suyo y defiéndalo hasta la muerte e implore al angustiado camarero una cerveza cada vez que pase. Si, por un casual, el camarero le pone una fanta, bébasela sin rechistar y agradecido. No se imagina la de gente que se deshidrata en estas fechas.

DIRECCIÓN.- También cabe la posibilidad de que esté usted en Alcazabilla y quiera ir a la zona del teatro Cervantes. La costumbre le dictará que lo mejor es ir en línea recta, por favor, seamos serios. En Semana Santa es prácticamente imposible llegar del punto A al punto B por el camino más corto. Lo lógico en estos casos es intentar con todas sus ganas ir justo hacia el sitio contrario. Una vez haga el intento, poderosas fuerzas que los científicos aún estudian le arrastrarán irremediablemente en la dirección que usted deseaba de inicio. No se confíe hasta que esté allí, se han dado casos de que, estando a centímetros de la calle deseada, uno ha terminado en el Pimpi.

CONOCIMIENTOS.- Los turistas creen, por alguna absurda razón, que ser de aquí te da profundos conocimientos sobre la Semana Santa, como si fuera un gen que tenemos todos. Para los que no tengan conocimientos enciclopédicos sobre el tema, si un guiri se te acerca y pregunta qué cristo es, la respuesta correcta es decir que es el Crucificado, sin apellidos, si es una virgen por lo que preguntan, mirando con ojos devotos al trono usted dirá que es la Señora, tampoco apellide que ahí es donde la liamos. Si le preguntan por lo que suena, diga que es una de las famosas composiciones de Perfecto Artola. En este último caso hay un setenta y seis por ciento de posibilidades de acierto.

TRANSPORTE.- Hay gente que dice que va todos los días al centro con su coche y sin problemas, aléjese de ellos sin darles la espalda y, por favor, no lo intente si no quiere perder la razón e incluso el coche.

Permítame insistirle en la idea fundamental. Contra lo que no se puede luchar, no se puede luchar, trate de disfrutar. ¿Oye esa música? Es de Perfecto Artola.

@jjblanesmalaga