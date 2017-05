Susana gana, Pedro triunfa

Dos noticias ha dejado la presentación de avales por los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE. La buena es que hay partido: las primarias se pelearán voto a voto, los militantes se las han tomado en serio y puede ganar cualquiera de los dos auténticos contendientes (Patxi López se confirma como un digno comparsa, aunque su papel puede ser decisivo en el desenlace). La mala es que este partido está partido. El Partido Socialista corre el riesgo de no poder reconstruir su unidad.

Un día antes de que terminara la recogida de avales, el miércoles pasado, la periodista de un diario nacional que mejor conoce las interioridades del Partido Socialista calculaba que habría entre 80.000 y 90.000 avalistas. En realidad ha habido 132.000. Más del 70% de los militantes al día en el pago de la cuota estamparon sus firmas a favor de alguno de los tres aspirantes. Son más que los que votaron en las últimas primarias -las de Sánchez, Madina y Tapias- y más del doble de los que avalaron a los dos primeros en 2014.

No lo escribo por criticar a la compañera, a la que han equivocado en un 50% de su pronóstico, sino para subrayar las ansias de participación de la militancia socialista en el presente y el futuro del partido y su consciencia de la gravedad e importancia de la crisis que atraviesa desde hace años. Si no temiera errar yo también casi diría que, aparte de ese 70% largo de avalistas, pocos afiliados más acudirán a las primarias dentro de dos semanas.

La recogida de avales se entendía tópicamente como un avance de las primarias, una especie de preprimarias. Hubo un candidato -concretamente, Susana Díaz- que pretendió arrasar con los avales: apabullar a su adversario y persuadir a muchos militantes contrarios o indecisos para que acudiesen en socorro de la vencedora (ella), propensión muy humana desde que el mundo es mundo. Otro candidato -concretamente, Pedro Sánchez- que aceptó el desafío y acompañó sus exitosos mítines con una frenética y exitosa búsqueda de avalistas. Y un tercero, Patxi López, que actuó como la zorra de la fábula ante las uvas que no podía alcanzar. No están maduras. No es una carrera para ver quién presenta más avales.

En este primer asalto ha ganado Susana Díaz, pero ha triunfado Pedro Sánchez. La primera quiso anegar de avales al segundo, y él le ha aguantado el pulso. Esto no va de paseo militar. Hay partido.