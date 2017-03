Tragicomedia en cuatro actos

Lección número uno: la existencia de un enemigo común exterior elimina las disidencias externas; si no existe se le inventa. Lección numero dos: la mejor defensa es un buen ataque. Ejemplo: Málaga y su candidatura a sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Acto número uno: se presenta la candidatura, se recaban apoyos locales y el Parlamento nos manda a freír monas. Por el camino se presentan Córdoba y Granada, ciudades con las que recientemente se había establecido una alianza para trabajar en proyectos comunes entre los que debieron olvidarse de éste. Habrá que aclarar los términos de la alianza. Puestos a elegir entre tres de sus niñas, la Junta opta por decir que tanto Málaga como Granada tienen "condiciones ideales", después de que se apruebe una proposición no de ley de la antigua Convergencia a favor de Barcelona. Que es bona si la bossa sona. Acto número dos: todos los espectadores se quedan expectantes a la espera de que alguien explique el porqué de tan inesperado desenlace y consenso entre partidos tan dispares como PP, PSOE, C's, En Comú y PNV (Podemos se abstiene, se ignora si es que no han podido montar una asamblea o pasan del tema por ser una agencia representativa de los intereses de las multinacionales farmacéuticas). Preguntados los cabezas de lista locales en las últimas elecciones, los tres primeros se ponen de perfil cual colección de monedas fenicias, mientras que al diputado de Podemos se le busca como a un billete de quinientos euros. Acto tercero: el alcalde da una explicación más que razonable: la elección de Barcelona responde a una estrategia política frente al separatismo catalán. Puede ser: pedís y se os da, para que veáis que os queremos; ¿cómo vais a pedir un organismo europeo y al mismo tiempo que os vais de Europa?, que es lo que pasará si os separáis de España; pues ya está, se lo han dado a Milán debido al clima de incertidumbre que habéis creado en Cataluña. Podemos guarda silencio y presenta una moción para prohibir que le corten el rabo a los perros, que es un tema que trae cola. Acto final: el alcalde le manda una carta a Rajoy pidiéndole que ofrezca a Málaga como segunda opción y el presidente tira de manual: papel que mandado me has, ahora lo tengo delante y luego lo tendré detrás. Reacciones del autor ante la crítica: la culpa es de los medios que no han sabido ver la importancia de la obra. Esta vez no podía ser la Junta.