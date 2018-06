Tripas y revueltos

Todo comenzó con un pargo de ración. Me miraba espinoso mientras la pescadera sacaba las tripas. Por esa olfativa realidad el peje me cayó mal desde el principio. Entonces me refugié en el reposo horizontal. Busqué consuelo pantalla al click. Saltó por la tablet el pleno tv. Directo desde la carcasona del parque. Andaba el arcade poniendo orden en el saloon. Disparaban turnos de palabra vecinos amoscados mentando quejas de ladrillo y otras urbanidades. Entonces recordé que el lunes sobre las 9:30 vi a F. J. Pomares concejal en alzas. A la entrada de la gerencia de cristal, más o menos por donde se nos escurrió el Bulto perchelero. El sr. Pomares saludaba a unos tipos altos como torres. Cuando se le "toca el asunto" el tte. de alcalde delegado del área de gobierno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Accesibilidad..., revierte de Pomares a Pumares, Carlos Pumares. Crítico de cine explosivo habitual del festival de de Málaga. Con esa película en la retransmisión del pleno quedé traspuesto. Digiriendo la pesadilla del pargo. Entonces me saltó otra alarma por los auriculares. Abro los ojos y se me aparece ¡Por los pixeles de Xristo! José Mª Aznar, expresidente. Una arenga con sabor a arenque rancio (La culpa la tiene el pargo). Presentación de un libro a todo youtube. "No hay ala oeste en la Moncloa" de Javier Zarzalejos. Jose Mari, madurito venido a cachas bronceado, estaba crecido. El sr. Aznar leía sus notas como dando leña al anís y al mono.

En ese duermevela intoxicado se me aparecen los fantasmas del aluvión de ex recién hechos. Los ministros y las excelentísimas. Carne de chófer oficial y lunetas negras como las pupilas del pargo. Los visitantes de ultrapoder monclovita que nos han visitado en pulpa de papel membretado.Tanto desayuno con empresarios y sociedad civil. Entrevistas.Toda la cohorte de próceres en primera fila bicheando los guasaps. Pasaron por Málaga prometiendo dineritos calvos ¿Que será de ellos? ¿A qué dedicarán el tiempo libre? ¿Al espace room giratorio? Ingrata la política. Vinieron a sembrar intangibles. Comunicar sus logros de susurros y favores. Y como llegaron, agur. Por moción. Por sorpresa. En el pleno tv también brindaron una moción de censura al arcade sol. Ni modo. A ver cuando se les ocurre algo que sirva p'argo.