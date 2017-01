¿Vale todo en la política?

Difícil el análisis sosegado tras el espectáculo del intento de moción de censura en Alhaurín del Grande. ¿Tienen derecho todos los partidos políticos a ponerse de acuerdo para desbancar a una formación que ganó las elecciones liderada por un candidato condenado por el Tribunal Supremo? Lo lógico es que por higiene democrática esa decisión se debió producir tras los comicios de 2015. ¿Debe un partido como el PSOE respaldar una moción apoyada por una concejal del PP, desautorizada por su partido? Jurídicamente se podrá alegar que la edil en cuestión todavía no está legalmente expulsada de la formación. ¿Pero no existe la ética en la política? ¿No saben los socialistas e Izquierda Unida que la concejal ya no representa, a la espera de la resolución del expediente, a las siglas? ¿Cómo reaccionarían si fuese su partido el que retirara la confianza a un edil y el contrario lo utilizara para que triunfara una moción como la presentada? No todo puede valer en la política. Aunque se sepa que los populares, con casi total seguridad, dentro de algunos meses darán cobijo a los ediles de Por Alhaurín que comandó Martín Serón y entonces ya no importará el pasado. No vale utilizar triquiñuelas, aunque pueden ser legales, para alcanzar una Alcaldía.