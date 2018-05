Sin adelanto

Susana Díaz está escuchando en las últimas semanas numerosas peticiones, que le llegan desde el mundo empresarial, en el sentido de que no adelante las elecciones autonómicas, que, si se agota la legislatura, deberían celebrarse a la altura de marzo del año que viene. La presidenta se muestra receptiva ante estas sugerencias. No sólo porque la estabilidad política consolida el buen momento económico de la región, también porque piensa que los próximos meses van a ser malos para las perspectivas electorales del PP y de Ciudadanos y que sería absurdo no aprovechar esa tendencia.