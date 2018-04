Las buenas temperaturas empiezan a llenar las playas

La primavera se ha hecho de rogar en Málaga. Después de una bienvenida cantada al son de la lluvia, parece que las buenas temperaturas se van a asentar en esta semana. Y con la subida de los termómetros de los 20 grados, los malagueños y los turistas no dubitan ni un segundo en lanzarse al mar. Ayer mismo se pudieron contar por decenas a los aventajados que disfrutaron del sol en las playas de La Malagueta y La Misericordía. Aunque no todo son buenas noticias. Según las predicciones de Aemet, las lluvias aún no dieron el definitivo adiós.