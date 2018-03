Ni caso a Fernández Montes

La queja presentada el pasado jueves por el ex alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes ante la dirección andaluza del Partido Popular por la candidatura de Margarita del Cid ha tenido poco recorrido. Como ya anunció la formación, no había marcha atrás en la elección porque "no existe un procedimiento revocatorio de este tipo de decisiones". Y ayer mismo el comité electora regional aprobaba definitivamente la designación de los candidatos anunciados esta pasada semana por el PP de Málaga para los principales municipios de la provincia de cara a los comicios de 2019.