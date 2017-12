El comercio renace

Mucho tienen que torcerse las cosas para que el comercio malagueño no cierre la campaña de Navidad y Reyes Magos con unos resultados que recuerdan los buenos tiempos pasados y que deben de poner el final definitivo a la crisis del sector. Los llenos de estos días, sean festivos o no, ya no se limitan a las grandes superficies comerciales. El centro se llena cada día de visitantes, a lo que sin duda ha ayudado el alumbrado navideño de la calle Larios. Si el comercio mejora, es garantía de creación de empleo. Esperemos a los resultados de diciembre para confirmarlo.