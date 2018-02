No ha estado fino el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, en el tema del peaje de la autopista de Cádiz, en el que ha entrado a contramano. Primero supeditando el fin del pago en Las Cabezas a que él fuera el ganador de las próximas elecciones autonómicas y luego cambiando el discurso y anunciando que en 2019 se levantarían las barreras, lo que no le confirmó ni la Delegación del Gobierno en Andalucía ni el propio Ministerio de Fomento, responsable último del rescate de la concesión. Madrid sigue dando largas a la cuestión, aunque lo más probable es que la solución no esté demasiado lejos.