No se pretende con estas líneas enmendarle la plana a Lope de Vega, apodado el Fénix de los Ingenios, tomándole prestado el título de su comedia, sino constatar que la primera ministra del Reino Unido se ha lucido. Theresa May quería ser como Margaret Thatcher, la dama de hierro, pero ella se ha quedado sólo en la dama boba. Pues lo que ha cometido ha sido una bobada: adelantar las elecciones, sin necesidad, pasándose de lista, con el resultado funesto de quedarse peor de lo que estaba y perder la mayoría absoluta. Y con la consecuencia de dejar en el paro a varios compañeros. En el Partido Conservador británico están que se suben por las paredes, como los monos en el Peñón.

Ha sido una ingenua, que se creyó los resultados que sugieren las encuestas cuando no hay elecciones. Como las del CIS, que son de juguete. En algunas, le daban más de 20 puntos de ventaja. Y ella, codiciosa, se animó a adelantar las elecciones para que se le viera el plumero a la nueva dama de hierro forjado por el Brexit. ¿Se imaginan si eso lo hace Mariano Rajoy?

Pues eso es lo peor que ha conseguido ella: ha trasladado al Reino Unido la nueva política de nuestro país. Ha ganado, como el PP, pero sin barrer de verdad. Y le pasa como al otro, que para seguir en el 10 de Downing Street necesita el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, igual que Mariano ha necesitado al PNV para aprobar los presupuestos. El Reino Unido es como España, pero sin coletas. El Ulster es como Euskadi, pero sin conciertos, previo paso por taquilla. Y Escocia, tierra de buenos referéndums, es como Cataluña, pero sin Pep Guardiola leyendo y sin la CUP. Además, siempre les quedará Gibraltar, que es como La Línea, pero con un Peñón y un paraíso fiscal que ya lo quisieran sus vecinos.

Los laboristas decían: "Vamos a acabar con May en June". Ella se lo puso en bandeja. Y ahora Jeremy Corbyn ha demostrado que es como Pedro Sánchez, pero más mayor. En verdad, es como el tío listo de Pedro Sánchez. Corbyn tampoco ha ganado, pero ya está diciendo que seguro que habrá otras elecciones antes de que acabe el año. Lo mismo que el otro, cuando el no es no. Corbyn se ha ofrecido para gobernar lo que haga falta, a pesar de que fue segundo y no le alcanzan las cuentas, pues ya se ha dicho que no hay coletas en la cámara, ni anticapitalistas. En eso aún son diferentes.

Ahora La dama boba debe gestionar el Brexit, otra bobada, después de asumir los peores vicios políticos que el Financial Times le criticaba a los desdichados de allá abajo. España marca tendencias.