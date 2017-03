100% derecha

Quizá lo peor que nos hayan robado estos años haya sido la ilusión, y mira que nos han robado dinero, pero es mucho más fácil recuperarse de un sablazo que de una decepción. A estas alturas cuesta mucho entusiasmarse con la Anunciación de Susana, la verdad. Hasta el momento, su mayor virtud como gobernante ha sido mantener una perfecta correspondencia entre su discurso y su acción política, no dice absolutamente nada y, en coherencia, no hace absolutamente nada. "Más allá del PSOE no hay una izquierda transformadora", insistía el domingo, pero más acá parece que tampoco, o al menos se diría que no han encontrado razones para transformar Andalucía. Y eso no es una opinión, es un hecho, esta izquierda no ha transformado nada desde hace mucho, no solo en Andalucía. En los últimos años el PSOE ha pasado de izquierda transformadora a izquierda perpetuadora, y no porque merezca la pena perpetuar gran cosa, sino más bien por miedo a ese terrible estigma que parece que es ser calificado de izquierda radical, por cualquier mentecato. Y quizá esa haya sido justamente la gran derrota del PSOE, dejar que le re-etiqueten el espectro ideológico de la izquierda, reduciéndolo a dos únicos tipos. Socialdemocracia, que es como la derecha llama a la derecha en público, e izquierda radical, que es como la derecha llama a todos los demás.

Ahora mismo, todo lo que vaya más allá de no decir absolutamente nada es llamado izquierda radical, peligrosa, pero temer a eso sí que es echar por tierra la historia del PSOE. La izquierda, por definición, es transformadora. Y la derecha, por definición, alertará de lo sumamente terrible y peligroso que es cualquier cambio. El problema del PSOE es que por este miedo a ser llamado radical ha dejado de ser transformador, es decir, ha dejado de ser izquierda, y lo único que dicen ya son banalidades y chorradas de autoayuda, como que queremos ganar y somos 100% PSOE. Naturalmente, no vas a ser 50% coles de Bruselas. La pega es que en política tarde o temprano acabas siendo lo que haces, no lo que dices, y lo que hace el PSOE desde hace demasiado tiempo es 100% derecha. Conservar en vez de transformar, anteponer la estabilidad a los principios y aferrarse al pasado en vez de al futuro. Y llamar a eso izquierda es 100% mentira, la izquierda queda justo para el otro lado.