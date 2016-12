Un error que hizo daño al regional

Hace una semana, un observatorio sanitario daba el ranking de prestigio de los hospitales públicos españoles. Sentó como un jarro de agua fría que el Regional -el centro de mayor nivel de la provincia- cayera del puesto 17 al 49. La prensa destacó el dato porque era un descenso abrupto. Pero todo fue un error. La causa es que el hospital malagueño aparecía en el tratamiento estadístico con dos nombres; Regional en unos casos, Carlos Haya en otro. De modo que no se acumularon las puntuaciones. El fallo saltó porque la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) extrañada ante tal caída -y dado que no había facilitado ninguna información al Monitor de Reputación Sanitaria para la elaboración del ranking porque no se la habían solicitado- elevó una reclamación. El observatorio remitió entonces una respuesta al SAS en la que en apenas diez líneas reconoce en cuatro ocasiones que se había cometido un error. Desde la Administración sanitaria se informó ayer de esta aclaración del Monitor de Reputación Sanitaria para dejar a salvo el prestigio del Regional y aclarar que es el segundo hospital mejor valorado de Andalucía.