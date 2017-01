El estanque

Se suponía que la transformación del centro en parque de ocio abierto, la consagración de la restauración y la hostelería como primeros agentes de producción, la llegada de los grandes museos y la multiplicación de cruceros atracados iba a crear empleo. El propio alcalde, Francisco de la Torre, ha justificado con este argumento tanto la apertura del Pompidou como el proyecto de construcción del rascacielos de la Farola. Los beneficios habrían de venir por ahí. Si trae más a cuenta liquidar el comercio tradicional que plantar un parque es porque el modelo puesto sobre la mesa invita a crear puestos de trabajo. Alguna vez ha criticado la oposición municipal a De la Torre por no tener una idea clara de ciudad, un plan trazado al respecto con objetivos claros. Pero muy al contrario, el alcalde lo tiene clarísimo. Y lo cierto es que una mayoría amplia de la ciudad ha respaldado esta visión: mientras el centro se convertía en un decorado para turistas con las señas de identidad convenientemente aniquiladas, los barrios perdían servicios y atractivos hasta quedar sucios y anclados y se recuperaban antiguas plazas para convertirlas en terrazas de los restaurantes de mayor postín, Málaga transigía y aceptaba tales consecuencias como precio a pagar a cambio de una prosperidad posible, un cambio de tendencia que permitiera a las familias adoptar una perspectiva distinta de cara al futuro. Ahora, la EPA revela que el empleo es aquí una cuestión estancada desde hace más de una década, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria elevó la tasa del paro desde el 10% al 25%, el porcentaje que no ha habido manera de reducir y que se mantiene lejos del 18,6% de la media nacional. La de Málaga es una de las provincias españolas más castigadas por el desempleo: las escasas mejoras que se cuentan se deben a la reducción de la población activa, no a un mayor número de contratos. La economía es aquí inestable y poderosamente estacional, sometida a la fragilidad del sector servicios, imprevisible y efímero como pocos. Podemos seguir confiando en que el modelo creará empleo y que la idea de ciudad dará sus frutos. Pero igual hay que preguntarse cuánto más puede durar el estanque.

Y a lo mejor, quién sabe, alguien podría explicar para qué han servido inventos como el Málaga Valley, en cuyo nombre se han hecho algunas reuniones con cargo a los presupuestos bajo la misma premisa de que de aquí se podría crear algún empleo, reconversión tecnológica mediante. O pedir explicaciones sobre toda la inversión destinada a reforzar la marca de la Málaga cultural cuando el tejido del sector continúa desmantelado y empobrecido, malvive en condiciones precarias y cualquier matiz de industria y profesionalización suena aún a quimera (habría que estudiar el caso de Factoría Echegaray, nacido de la negociación entre los trabajadores de las artes escénicas y los teatros municipales, y esperar a ver sus resultados: tal vez exista ahí algún hilo del que se podría tirar). Se han gastado muchos esfuerzos y mucho dinero en un camino determinado con resultados cuanto menos dudosos y va siendo hora de admitir que hay otros. ¿Estamos a tiempo de apostar por otro caballo para Málaga? Nunca es tarde. El propio alcalde debería tener algo que decir. Es más lo que se puede ganar.