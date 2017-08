La feria no es lo que era

Recuerdo la primera feria del Centro que viví en Málaga hace 20 años. Me impresionó para bien. Yo estaba acostumbrada a otro tipo de ferias, acotadas en recintos específicos y no instaladas en pleno centro de la ciudad. Pero aun así, me gustó el curioso ambiente y durante mis primeros años en Málaga no falté ni un sólo año. Siempre al Centro.

No sé en qué momento exacto empezó a desvirtuarse esa celebración, que cuando yo la conocí tenía incluso un carácter familiar y de tradición, pero está claro que ya no es lo que era. Desde hace unos años ese afán nuestro de atraer turistas y visitantes a toda costa, al precio que sea, ha terminado por empañar también la celebración de la feria en el Centro.

Nos guste o no aceptarlo se ha convertido, en gran medida, en un gran espacio para el botellón por más intentos que haya hecho el Ayuntamiento de Málaga a posteriori para tratar de frenar ese fenómeno de masas que termina cada día con borrachos por doquier.

La idea de organizar conciertos en las principales del Centro no está mal, si no fuera porque hay otras muchas calles idóneas para que la gente se concentren para beber y donde no hay ningún control. La calle Madre de Dios fue una de las elegidas el año pasado y era una auténtica vergüenza el estado en el que quedaba cada día. Ni pasar se podía.

Por no hablar de los descamisados que por más campañas de concienciación que pongan en marcha los hosteleros dudo mucho que amedrenten a los incívicos, las habituales peleas, y el tufillo a orina y a alcohol impregnado en cada rincón durante semanas después de nueve días de desenfreno.

Esa es la feria del Centro nos guste o no. ¿Por qué nos seguimos empeñando en mantenerla? Sinceramente no logro entenderlo cuando hay recinto ferial estupendo y suficientemente grande para dar cabida a todos los que quieran disfrutar de ella.

Es carísimo para la ciudad, para todos los malagueños, tener dos espacios dedicados a la feria durante tantos días. Solamente en limpieza y en seguridad es ruinoso. ¿A quién le beneficia entonces que siga la feria en el Centro? Solamente se me ocurre a los hosteleros y honestamente esa no puede ser la única razón para prolongar la agonía de un modelo agotado, que me avergüenza y que ha hecho que no me atreva a pisar esos días las calles por las que paso a diario.