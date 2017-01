De foro en foro

Hace unos días el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, protagonizó un foro que le sirvió para lanzar una noticia recogida con profusión en los medios. Los socialistas reaccionaron con el reproche al dirigente de que actuaba como candidato a la Alcaldía de la PP al Ayuntamiento de Málaga y que descuidaba a la provincia. Ataque político de manual, como los populares hace a su vez con Susana Díaz a la que un día tras otro la acusan de estar sólo pendiente de las intrigas para conseguir la secretaría general del PSOE y no de los problemas andaluces. Pero Francisco de la Torre tampoco quiere quedarse atrás y el próximo día 6 de febrero protagonizará otro foro. Si a Elías Bendodo lo presentó el ministro de Justicia, Jesús Catalán, el regidor no quiere quedarse atrás y contará como maestro de ceremonias con el ministro de Fomento, el ex alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Veremos qué carta se guarda el regidor, que ya sabe que será interrogado nuevamente por su decisión de dar un paso atrás. Eso sí, De la Torre y Bendodo están coprotagonizando diversos actos juntos en la Feria Internacional de Turismo que oficialmente ayer comenzó en Madrid. De momento armonía.