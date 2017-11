Es mi hombre

Además de los gravísimos delitos de los que se les acusa, los políticos catalanes independentistas anticonstitucionalistas deberían responder de otros igualmente graves que no están tipificados. Sobre todo los relacionados con la administración desleal de los votos. Tras sus últimas declaraciones resulta que no sólo vulneraron el reglamento del Parlament, el Estaut y la Constitución, no sólo consumaron un golpe de Estado entre el 6 y el 7 de septiembre y el 27 de octubre y no sólo proclamaron unilateralmente la república independiente provocando la más grave crisis de nuestra historia democrática, ensuciando la imagen internacional de España con la ayuda de los piratas de las redes (desde el Londres de Assange al Moscú de Putin y la Caracas de Maduro) y generando gravísimos daños económicos, sino que ahora reconocen que improvisaron, ocultaron información, no contaban con apoyo social ni plan de futuro, no habían acompasado el procès a la realidad de los hechos, el Govern no estaba preparado, otra solución que no sea la independencia es posible, lo del 27 de octubre sólo fue un gesto simbólico… Y son tan sinvergüenzas que lo achacan a la represión y la brutalidad del Gobierno.

Sé que es imposible que se establezcan los delitos de fraude ideológico, malversación de emociones o administración desleal de los votos. Para eso están las urnas, se me dirá, y los ciudadanos serán quienes castiguen las mentiras, deslealtades, irresponsabilidades y traiciones de sus representantes. No por el golpe de estado, porque sus votantes lo apoyaron y lo apoyan con sus votos y sus manifestaciones, sino por haberles engañado con la conducción temeraria de la Generalitat hacia el grotesco abismo por el que nos han despeñado a todos (porque todos pagaremos con nuestros impuestos este desastre y el rescate que el nacionalismo chantajista exigirá a cambio de una cierta paz social) para después desdecirse.

No será así. Volverán a votar a quienes les han estafado porque la voluntad de seguir siendo engañados puede más que la constatación de los hechos. Es lo que tiene la explotación política de las emociones. En vez de Els segadors los votantes de estos mentirosos manipuladores deberían cantar Mon homme: "No es guapo, ni rico, ni apuesto, pero le quiero. Es una idiotez. Me pega, me quita el dinero, he llegado al límite, pero pese a todo -¡que quiere usted!- es mi hombre".