Sin límites para la ONU

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que no se pone límites a la capacidad de Málaga "de enamorar" a agencias de la ONU. Después de que la ciudad se haya convertido en sede de un centro internacional de Naciones Unidas, De la Torre aspira a que otras agencias se queden en la capital. "No me refiero a que vengan a una reunión de siete días, me refiero a instalarse", porque "siempre hemos sido sensibles" con la cooperación, "no como estrategia calculadora, sino porque nos sale del alma y lo venimos haciendo desde hace tiempo", matizó el regidor.