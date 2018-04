El maná de Francisco de la Torre (y Cassá)

Apoco más de un año de las próximas municipales y en el que, previsiblemente, será el último presupuesto de su mandato, Francisco de la Torre quiere regar con una lluvia de millones a todo tipo de colectivos. Una siembra preelectoral que se supone dará algún fruto a medio plazo. El maná de la Casona del Parque asciende a casi 4 millones, y supone destinar a estas atenciones una cuarta parte más de fondos que el año anterior. Las subvenciones son nominativas, es decir, que el dinero figura con nombre y apellidos concretos.

La práctica de dar subvenciones no la inventó De la Torre, así que tampoco se le puede reprochar que la utilice. Incluso es necesaria para facilitar la creación de tejido social y participativo. Y también las reciben numerosas asociaciones que prestan una gran servicio a colectivos necesitados y en riesgo de exclusión social. Aunque en un repaso a las 15 páginas que las detallan se puede concluir que no hay en Málaga entidad o club con algún hijo de vecino que no reciba su pellizco.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, mucho ha tenido que ver con los más de 400.000 euros que se han destinado a las cofradías de Semana Santa de Málaga. El año pasado también consiguió por otra vía municipal que la Corporación financiara al segmento cofrade. Y como soy mal pensado, relaciono la generosidad con el número de campanazos procesionales que ha dado el representante naranja los dos últimos años. La Agrupación de Cofradías debería valorar si todo tiene un precio. Incluso a priori me resulta cuestionable que el dinero municipal sirva para comprar uniformes o túnicas de nazarenos. O para la saya de una Virgen; para un varal o una cabeza de trono. O para comprar las cornetas de una banda de música. Tradicionalmente el patrimonio de las cofradías se ha enriquecido con el esfuerzo de sus hermanos, no a golpe de subvención. Pero si leo más tarde la finalidad de la aportación que reciben otras organizaciones, tengo que desdecirme de todo lo anterior.

Por ejemplo, si luego aparecen los 124.000 euros para el Carnaval, las comparaciones resultan odiosas. Y a la vista de las cantidades y la repercusión de los dos eventos, pues hay que reconocer que la Semana Santa sale malparada. El Consistorio se ha quedado incluso corto y debería adquirir, como mínimo, todos los cirios. Y luego están los 1.500 euros para una copa de fútbol entre policías y bomberos. O más de 5.000 para competiciones de petanca. O 7.000 euros para un concurso de dominó que organizan las peñas. O mil euros para una asociación de veteranos de un banco. ¿Cuál es el criterio de reparto? Se desconoce. El interventor le ha pedido al Ayuntamiento que al menos elabore un plan estratégico. Pero mientras se puede aplicar el axioma: subvenciona que algo queda.