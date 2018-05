Sin mirar a quién

Corazón nos sobró siempre. En la Smarcity city bang bang despunta la solidaridad. Las entidades participantes en la XV Muestra de la Participación Ciudadana y el Voluntariado andaban rozagantes repartiendo regalillos publicitarios, anunciando deberes y entretenimientos. Una pulserita por aquí, otra chapa por allá. Bolsitas de alpiste gratis de AOCCTE, La Asociación Ornitológica del Canario de Canto Timbrado Español.Tenga un folleto señor ¿Sería tan amable de firmar esta petición?

Radiante día de la madre. En el Paseo del Parque todo iba biznaga en loor del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Y de las tribulaciones. Las soledades.Las buenas compañías. Las aficiones comunes y la ayuda al prójimo. Qué falta hace. Acompañar las penas de las personas. Las inquietudes.Echar una mano, un ratillo en el banco de tiempo por distritos donde se intercambia bienestar y conversación. Guiar por los diagnósticos y viacrucis de las enfermedades raras como el síndrome de la quebradiza piel de mariposa¿Qué será de la criatura? ¿Quién cuida del cuidador? Accidentes de salud física y mental. Adiciones al juego, al pimple y las substancias de química evasión. El síndrome de asperger, bipolares, dislexia y tantos otros cruces de cables en la camocha que nos han deparado personalidades genialoides.

Mucho apoyo a la mujer su espacio y su lugar. El medio ambiente. La sociedad protectora de animales y plantas. También estaban las grandes operadoras del tercer sector: la ONCE, Organización de Ciegos, con mucha vista, Españoles. Greenpeace, Cudeca, Cruz Roja, Amnistía Internacional y los Cibervoluntarios de verdad no los cibervagos de ratón que no se comprometen más allá del "me gusta". Las organizaciones del crucifijo y de paso rezar un rosario. Orar sana. Apoyo a los inmigrantes, a la infancia, a la mujer vejada. Los ángeles malagueños de la noche. Fundación Alonso Quijano para el fomento de la lectura.

Entre lo público y lo privado satisface eso de ver a tanta gente aupando causas que se esconden bajo la alfombra. Con poco a nada a cambio. O tal vez mucho. El orgullo de servir de algo, para alguien y dejar de mirarse el ombligo 24 horas al día. La nobleza de ayudar por la cara. Hacer bien sin mirar a quién, ni por cuánto. Estas cosas bonitas también suceden por mayo en Cenacheriland.