Los periodistas de la nueva Prensa del Movimiento al servicio de los podemitas y sus sucursales tienen una camaleónica capacidad para cambiar de discurso, según se trate de los suyos o losotros, sólo comparable a la de sus líderes. Así quienes siguiendo el "¿entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?" crucificaron a De Guindos y otros plutócratas ahora defienden la adquisición por un precio superior del lujoso chalet de su líder. Eso sí, estableciendo diferencias éticas entre uno y otro: inversión frente a compra de vivienda; patrimonio de rico frente a hipoteca de trabajador; compra especulativa en un momento de caída de precios frente a adquisición en un momento de repunte inmobiliario y "poco antes de ser padres de dos mellizos", como si las criaturas precisaran 260 lujosos metros cuadrados, piscina, jardín y casa de invitados para los amiguitos. Pero la mejor diferencia de todas las subrayadas por la nueva Prensa del Movimiento es que la zona escogida por De Guindos era aún más cara de la de Iglesias. No es broma. Y éstos son los analistas. Los menos sutiles te espetan, siguiendo a Monedero, lo de "malditos rojos que no viven debajo de un puente".

También defienden como valiente transparencia las comparecencias de Iglesias y Montero. Pero callándose, por ejemplo, el burdo embuste de Montero en una comparecencia ante la prensa cuando, tras afirmar "pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular", una periodista (supongo que de uno de los "tabloides conservadores", si no fascistas, que según ellos son todos menos los que les tocan las palmas) le preguntó: "¿por qué sabe que Guindos compró para especular?". Montero se quedó con ojos redondos de pollo y la mirada perdida; pero inmediatamente respondió: "Yo no he dicho tal cosa". Y con gesto de dignidad ofendida cerró su carpeta y se fue.Estos mismos dúctiles periodistas de la nueva Prensa del Movimiento que en su día justificaron como libertad de expresión y legítima protesta los escraches ante los domicilios de políticos del PP ahora condenan el intolerable y antidemocrático acoso mediático que sufren Iglesias y Montero… ¡incluso ante la puerta de su domicilio particular! Por lo que comprenden y justifican que huyan, por su seguridad, a un chalé de lujo en las afueras. De risa. De asco. Según como coja el cuerpo.