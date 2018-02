Otro pacto necesario

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, habló de un pacto por las Infraestructuras de España. Susana Díaz le respondió insistiendo en la supresión del peaje de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz. Es una forma primitiva de ver el asunto. Un pacto por las infraestructuras es necesario. Pasa como en la sanidad, la educación y las pensiones, que forman el núcleo esencial del Estado social del Bienestar. A esto se debe añadir la lucha contra el terrorismo y la defensa. Algunos dirán: ¿entonces, no se puede discrepar? Sí, pero ocurre como con la Constitución: un Estado democrático necesita unos acuerdos básicos respetados por todos. En caso contrario, funcionará con vaivenes, y propondrán paridas irrealizables.

¿Las infraestructuras forman parte del núcleo básico del bienestar social? Pues sí. Véanse las diferencias entre las carreteras de hoy y las de los tiempos de Franco. Es fundamental para el desarrollo. Antes, para ir de la Andalucía occidental a la oriental, pasábamos por carreteras tortuosas, con viajes lentísimos. Gracias a la A-92, ya no se habla de occidental y oriental. Y si la Junta fuera capaz de cumplir su compromiso para construir la autovía entre Jerez y Antequera (de la que sólo existe un tramo de 10 kilómetros hasta Arcos), la conexión oriental/occidental mejoraría más, incluso para los tránsitos desde el Mediterráneo al puerto de Algeciras y el norte de África.

Las infraestructuras españolas mejoraron y avanzaron con dos presidentes: Felipe González y José María Aznar. Después, José Luis Rodríguez Zapatero se preocupó por la Memoria Histórica o por estropear Cataluña; y Mariano Rajoy, por la crisis y la nueva política. Por eso, es bonito que uno de sus ministros, Íñigo de la Serna, se interese por las infraestructuras, en tiempos de decadencia en las obras públicas.

En Andalucía, no sólo existe el peaje en la autopista entre Sevilla y Cádiz. También los hay en la Costa del Sol, o entre Antequera y Málaga. Peajes existen desde Alicante a La Junquera, y en otras regiones de España, y en los países del entorno, como Portugal, Francia e Italia. En contra de lo que creen algunos alcaldes, no es una exclusiva de la Baja Andalucía. Los peajes aportan a los Estados unas contraprestaciones a negociar. Y lo que deberían exigir es que terminen ya la autovía gratuita de la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas. El problema no son los peajes, sino sus precios. Pero eso forma parte de un asunto más global, y no afecta sólo a dos provincias, sino a toda España.