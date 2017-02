Así pasen 80 años

El otro día tomaba un café con un actor y amigo que próximamente va a participar en un proyecto teatral relacionado con la huida de la carretera de Almería en la Guerra Civil. Conversando sobre el asunto reparamos en que, dada la muchedumbre que llegó a movilizarse (la cifra de 150.000 participantes en el éxodo se ha dado ya por sentada, pero otros estudios la elevan al doble en toda la provincia), todos los malagueños deben tener una historia personal relacionada con el episodio. El actor al que me refiero me contó la suya, estremecedora y digna de transferirse a la materia literaria. A mí, en cambio, me ha sido privada esa memoria: en el 37, mi abuela materna vivía aún en Baena con sus hijas y no emprendió su particular desbandá a Málaga hasta el 40, tras la temprana muerte de mi abuelo. Mi abuelo paterno, oriundo de Lucena, sí vivía ya en Málaga pero, dada su querencia falangista de corazón, no habló que digamos mucho del tema con sus hijos, y éstos siguieron después su ejemplo (mi padre evocaba bombardeos y sirenas, pero no a la gente que salía a jugársela desde El Palo). Así que los testimonios al respecto me han llegado, necesariamente, de otras fuentes. Ahora, el próximo martes, se cumplen 80 años de aquella masacre y no hay más premisa que la necesidad de alentar la memoria para ubicar a Málaga en el presente. Resulta en cierta manera paradójico, y hasta incómodo, imaginar una carnicería de tales dimensiones en la ciudad que uno surca todos los días, la misma en la que hace su trabajo a diario, procura su ocio, cría a sus hijos y ejerce como puede sus responsabilidades cívicas. Los abultados pactos transicionales han inspirado la idea de que aquello pasó hace mucho tiempo, pero 80 años no son nada en un contexto histórico, ni siquiera generacional. En las historias personales de los malagueños de hoy coincidirán las de quienes se marcharon por una carretera sembrada de sangre y pólvora sin saber bien a dónde iban, las de quienes se cruzaron de brazos a esperar que todo pasara de una vez y las de quienes participaron de forma más o menos activa en la matanza de civiles, amparándose en un régimen cuya hegemonía ya estaba cantada. ¿Será posible, entonces, recordar en común?

Una vez escuché en boca del historiador Fernando Arcas un argumento que me pareció muy interesante: la memoria de Málaga es una memoria escindida. Los monumentos a las víctimas de los distintos frentes se encuentran separados: uno en San Rafael, en una reparación del recuerdo que Málaga sí ha podido contar (y hay que reconocer el empeño de Francisco de la Torre en remar en la dirección contraria de su partido) y otro en la Catedral. Y tal vez podría contemplarse la posibilidad de reunirlos en un memorial común. ¿Estaría el recuerdo suficientemente frío para algo así? En cuanto a los que ganaron la guerra, imagino que cunde el ejemplo de mi abuelo: el silencio, por más que la República también tuviese mucho que callar respecto a su defensa de Málaga. Pero sobre el crimen masivo, absoluto y preciso que nos ofrece el éxodo a Almería haríamos bien en hablar todos. Sólo así se conseguirán reconciliaciones meridianas como la de Ronda, con Franco despojado de sus títulos con el amén de todos los partidos. Antes de que pasen otros 80.