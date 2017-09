El peloEl pelo

La clave se encuentra en el pelo, que lo dice todo de un político. El flequillo de Artur Mas combina con su mentón dándole el aire de banquero agresivo de Wall Street que en cualquier momento te monta una OPA hostil. El ex Muy Honorable lo tenía claro cuando se le empezó a caer y tuvo que pasarle el relevo al señor Puigdemont. Necesitado de un hombre que retrotrajese Cataluña al independentismo del siglo pasado, buscó una melena a lo Beatles, como si no hubieran transcurrido cuarenta y siete años desde su desaparición. Cuando más necesario es gozar de la mayor amplitud de miras, el president necesita separar su flequillo con una precisa bisectriz para verse como el futuro Companys de esa Arcadia con la que llevan años vendiendo su idea de una Cataluña independiente. El pelo denota la dedicación a la causa. Su portavoz ha debido perderlo de tanto pensar que lo mejor es que los catalanes impriman sus propias papeletas. El conceller no concibe que se le pongan puertas al campo. Cuando hoy sería posible imprimir con un simple clic los billetes de tren de todos los charnegos que antaño alimentaron las fábricas que su burguesía pactó con el franquismo, lo coherente con la cultura del ahorro del país es que cada uno se pague su voto. En el momento que descubran que el fundador de IKEA es el hijo de un exiliado catalán, propondrán que cada uno se haga su propia urna y proclamarán la república independiente de su casa. Sólo con un flequillo tan denso, el president puede declarar que a él sólo le inhabilita el Parlament e ignorar la separación de poderes. Y a partir de ahí, todo. Lo contrario de lo que le ocurre a Anna Gabriel. El corte al hacha de la dirigente de la CUP le mantiene la frente despejada. Si el Muy Honorable gastase su peinado, vería que sus socios ya han descubierto que el procés no llevaba a ninguna parte y que lo importante es que "comience el mambo". Que es un ritmo cubano, por mucho que les pese y lo bordase Xavier Cugat, quien a los cinco años emigró a Cuba y se pasó buena parte de su vida en Estados Unidos gastando la universal gomina. Lo importante es que nada desluzca la fiesta, aunque para ello sea necesario citar a Machado, a quien en Sabadell han propuesto retirarle la calle por "españolista y anticatalanista". Pero ya se sabe, los independentistas catalanes "nacen donde quieren", como los vascos. Y los de la CUP además tienen el mismo barbero.

