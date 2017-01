Un problema para el PP en Alhaurín

El PP ha comenzado el año con un sobresalto que no esperaba: la moción de censura en Alhaurín el Grande. Hasta el último minuto, la dirección provincial, con Marmolejo al frente como presidente de la gestora local, ha estado presionando a su concejal para que diera marcha atrás y se desvinculara del texto que firmaron ante notario la propia María Francisca Fernández, los cuatro concejales del PSOE y de Alternativa Socialista y los dos de IU. Pese a los requerimientos del PP, vía burofax, la todavía edil del PP (su partido le ha abierto un expediente para expulsarla) no atiende ni a las llamadas de teléfono y ha colocado a su partido en un serio aprieto después del pacto que rubricó con Por Alhaurín, la formación fundada por Martín Serón, hace un año. La que parece no estar muy nerviosa con los movimientos que se están produciendo en su municipio es Teresa Sánchez, la edil de IU que se convertirá en la próxima alcaldesa si prospera la moción. De hecho actualmente se encuentra en Perú de vacaciones junto a su pareja. Se supone que llegará a tiempo para la celebración del Pleno que debatirá la moción. En Alhaurín el Grande todo es posible.