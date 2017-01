¿Qué puede salir mal?

Todo parece indicar que, en el próximo pleno que se celebre en Alhaurín el Grande, se va a desbancar al actual equipo de gobierno, entrando a alcaldear la oposición. Vamos a aclarar conceptos.LOS QUE ESTÁN.- Se llaman Por Alhaurín, algo muy lógico, lo que no sería normal es que se llamaran Por Logroño. Este grupo está liderado por Antonia Ledesma, pero antes estaba Juan Martín Serón, condenado por cosillas, que se fue en febrero de 2016 para evitar una moción de censura. Todos ellos pertenecían al PP, pero luego se fueron y tal. Ahora vamos a ver los que están en la oposición.LOS QUE VIENEN.- La oposición la componen el PSOE, otros que, cumpliendo la tradición en Alhaurín, se piraron del PSOE, llamados Alternativa Socialista de Alhaurín, cosa lógica, no se van a llamar Alternativa Socialista de Cuenca, IU y una edil del PP. Detengámonos un segundo en la edil del PP.LA EDIL DEL PP.- Se llama María Francisca Fernández y, desde que se ha montado esta aventurilla, el PP no consigue localizarla. Lo han intentado todo, burofax incluido, quitando quizá invocar a su espíritu. Es por eso que el PP piensa escindirla de su grupo con lo que María Francisca hasta que monte su partido político, terminado en Por Alhaurín, que es lo que se lleva allí, pasará a ser concejal no adscrita, esta vez sin Alharuín.¿Y QUIÉN VA A SER EL ALCALDE?.- La alcaldía va a recaer en Teresa Sánchez, concejala de IU, que por cierto me parece un atraso que no se llame IU Por Alhaurín pero no quiero meterme en sus temas, que será la encargada de dirigir a este compacto grupo de bragados políticos.TODOS ELLOS.- En un documento han explicado que su pretensión es llevar al municipio a un cambio “por la regeneración política y social en el municipio y contra la corrupción". Y por Alhaurín, aunque eso se sobreentiende, lógicamente.Así, que, en resumen, el grupo escindido del PP que gobernaba pasará a la oposición mientras que 4 concejales de Alternativa Socialista, escindidos del PSOE, 4 del PSOE, que no están escindidos de nada pero que estaría cachondo que fueran Pedristas, 2 de IU y una concejala del PP que ya no lo será pero que no es de los otros que se escindieron del PP porque es el voto decisivo para que prospere la moción de censura contra esos mismos, serán los encargados de dirigir tan bella localidad. ¿Qué puede salir mal?@jjblanesmalaga