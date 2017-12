Los retos por venir

En la política casi todo son urgencias. El primer reto serio que deberá afrontar este año el nuevo secretario provincial del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, es el proceso de selección de candidatos a los principales ayuntamientos de la provincia y, en su caso, la celebración de primarias para su elección.

Después de la apuesta por Daniel Pérez como portavoz socialista para el Ayuntamiento de Málaga, y el despeje a otros puestos de la administración andaluza de dos concejales que le estorbaban en su camino, la pura lógica dicta que será él la cara que luzca en los carteles de 2019. La tradición también manda que los alcaldes socialistas que rigen las ciudades desde hace poco tiempo se han ganado el derecho a repetir. El problema es encontrar candidatos con opciones sólidas en Estepona, Rincón, Antequera e incluso Marbella, donde José Bernal fue incapaz de conservar el pacto de gobierno y acabó depuesto por sus propios socios de San Pedro Alcántara.

Al PP también le han entrado las prisas y el mes que ahora entra debe despejar las principales incógnitas. El problema más grave lo sufre en Torremolinos. La dirección del partido en Málaga ha impuesto como candidata a Margarita del Cid, pero no parece que el actual presidente local de la formación, el ex alcalde Pedro Fernández Montes, se conforme con esa decisión. El PP pretende cerrar los procesos de designación de aspirantes pronto. Es la mejor fórmula para no distraerse ante los movimientos de Ciudadanos, un partido que tras los resultados electorales de Cataluña vuelve a presentarse como una amenaza real para sus siglas.

Y luego está el caso de Málaga capital. En teoría, todo se debe despejar en abril. Además, el nombramiento depende de la dirección nacional del partido y si ahora le han entrado las urgencias por aclarar todo el panorama en España por la alerta naranja, no habrá razones especiales para la demora. Pero para dar ese paso, antes sería necesario concretar cómo sería esa convivencia durante un año entre Francisco de la Torre y Elías Bendodo.

En el nuevo año que arranca me temo lo peor con el tramo del tranvía al Civil. Quiero ver cómo se concreta el troceo de la empresa de limpieza de la capital, para además dejar en manos privada la recogida de basuras que es el servicio que mayores quebraderos de cabeza proporciona cuando hay conflictividad laboral. Veremos si es cierto que arrancan en verano las obras del AVE barato a Sevilla, con un radio de curva para el baipás que todos, menos el Ministerio de Fomento, critican. Será interesante conocer si el turismo da señales de fatiga. Y los movimientos inversores de los ayuntamientos en el año previo a las elecciones, cuando la ley aún lo permite.