Los 'sanchistas' ven fantasmas

La diputada socialista Zaida Cantera se enfada muchísimo porque PP y C's reprochan a Sánchez los tres instantáneos cambios de criterio sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá como una concesión a Podemos, dentro de la política que se empeña en seguir este fantasioso líder que parece haber confundido las primarias que ha ganado con las elecciones que no ganó -espontáneo sin escaño que se lanza al ruedo parlamentario como presidenciable líder de la oposición- tanto como parece confundir en su rumbo político a Pablo Iglesias Posse con Pablo Iglesias Turrión. Tan grande es el enfadado de la señora Zaida Cantera que le ha dicho a los populares: "No nos estamos podemizando, en absoluto… Dejen de hacer el sinvergüenza y de robar, y dejen de levantar el brazo al Cara al Sol". Contradictoria intervención porque su tono grosero, faltón y mentiroso es un indicio tan claro de podemización o radicalización que hermana al PSOE con el "me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla, me la bufa" de Iglesias o con el "miserable" que le espetó el pasado miércoles Rufián a Zoido, enviándole de vuelta a Sevilla a montar fiestas para la duquesa de Alba: curiosa mezcla de tricotosa a pie de guillotina y despectivo tópico andaluz. Aguda vista y fino oído debe tener la señora Cantera porque un servidor, probablemente a causa de sus más mermados sentidos, nunca ha visto a los políticos del PP levantar el brazo y nunca les ha oído cantar el Cara al sol. De los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX la única huella que he percibido en estos últimos días es el puño en alto y la Internacional rescatados por los sanchistas. "No se oía la Internacional en cónclaves socialistas españoles desde hace muchos años, exceptuando los actos de Rodiezmo", constataba con emoción un diario digital más afín a Sánchez cuanto más se podemiza. Lo de "hacer el sinvergüenza y robar" es una generalización grosera y simplona. Lo de levantar el brazo al Cara al Sol sigue la peligrosa estrategia iniciada por Zapatero de utilizar la memoria (emocional y subjetiva) para manipular la historia (racional y documentada) como arma de baja política, identificando al PP con el franquismo. Mal asunto es que los políticos, además de ser tan políticamente ineptos como Sánchez y su guardia neo o pos socialista, inventen problemas en vez de resolver los reales.