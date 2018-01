No creo que los sucesos de Pedrera tengan que ver con el racismo, sino con la xenofobia. Y aunque a veces se rocen, son fenómenos con causas, y por lo tanto soluciones, distintas. Hay que tener cuidado con las palabras y discernimiento al analizar estos conflictos porque de ello depende que se logre una convivencia pacífica o que los problemas se agraven. El racismo no tiene que ver con el comportamiento positivo o negativo de un grupo, sean negros, judíos, rumanos, gitanos o magrebíes, aunque a veces lo instrumentalice. Es una ideología o doctrina política que exacerba el sentido racial de un grupo étnico que desprecia, segrega o incluso intenta eliminar a otros grupos a los que considera racialmente inferiores y por ello corruptores de la raza que se cree superior. Pueden ser los mejores y más pacíficos ciudadanos o los más atentos y educados vecinos: lo mismo da porque su "culpa" es su raza, no su comportamiento. La persecución y exterminio de los armenios por los turcos o de los judíos por los nazis son ejemplos conocidos. En Estados Unidos no se discriminaba a los negros por su comportamiento. Fueran delincuentes peligrosos o ciudadanos ejemplares su "culpa" era racial.

Este racismo es paradójicamente moderno y científico, teniendo sus raíces en el darwinismo social que trasladó la teoría de la supervivencia de los más aptos y la selección natural a las sociedades humanas, basándose en Darwin y en su interpretación por el naturalista Spencer. Darwin escribió: "Entre los salvajes, los individuos débiles en cuerpo y mente desaparecen muy pronto, y los que sobreviven se distinguen comúnmente por su vigorosa salud. Nosotros, los hombres civilizados, en cambio, nos esforzamos por frenar el proceso de eliminación; construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos; legislamos leyes de pobres, y nuestros médicos apelan a toda su habilidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo (…) Nadie que haya asistido a la cría de animales domésticos dudará que esto debe ser muy perjudicial para la raza humana". Cosa distinta es que el mal comportamiento de algunos miembros de una minoría, no necesariamente de raza distinta, genere una reacción irracional y violenta contra todos los miembros de dicha minoría. Esto tendría que ver con la xenofobia, aversión a un grupo extranjero considerado nocivo o peligroso, pero no con el racismo.