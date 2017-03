El teorema de De la Torre

Francisco de la Torre no repetirá como candidato a la Alcaldía de Málaga en 2019. Ese es el axioma. Pero las posibilidades de que él diga que está dispuesto a repetir aumentan proporcionalmente al número de veces que insistamos en que Elías Bendodo será su relevo, multiplicado por las ocasiones en las que sospeche que desde el partido no se le respalda como merece e incluso que algunos ya trabajan para ningunear sus dos últimos años de mandato y justificar la conveniencia del cambio. Y este es el teorema que el PP teme que se haya propuesto demostrar. Por eso replica que su despedida es ya irreversible.

El alcalde no quiere herederos en vida. Sabe que fue un error que en diciembre su mujer, Rosa Francia, lo convirtiera con demasiados meses de adelanto en un pato cojo. Algunos veteranos de su partido opinan que en ese momento debió decir adiós, pero él se ha negado. Es más, se ha encargado de reiterar que fue su propia formación la que le solicitó que se comprometiera a permanecer al frente de la Casona del Parque hasta 2019 para acallar bocas, y ahora no le pueden exigir lo contrario. Así que, poco a poco, modula sus respuestas en esta guerra de guerrillas interna para recuperar la iniciativa.

Lleva dos meses aguardando la oportunidad para introducir en el debate un "pues a lo mejor ahora no me voy" y acabar con este clima de interinidad que no soporta. Y esta semana se la han proporcionado por partida doble. Lo cierto es que Bendodo sólo dijo que contaba con su aval para ser candidato a la Alcaldía como él con el suyo. Frase que analizada en su literalidad tampoco da mucho de sí. De la Torre aprovechó la ocasión para desmarcarse. De su boca no saldrá la proclama: "Este es mi sucesor y os pido que le apoyéis". Luego insinuó que igual hay más aspirantes para jugar este partido y, finalmente, sembró la ansiada duda.

Si en las últimas ocasiones, el regidor siempre ligó sus repeticiones a su salud y a que los votantes le reclamaran su continuidad, el jueves desveló que la gente le pide que siga y que "lo meditaré". Aunque culpa a la Junta oficialmente, también se sentirá decepcionado con las nulas influencias de los dirigentes del PP en Málaga y Andalucía y con el propio Rajoy, al que intentó persuadir por carta y en persona para que respaldará a Málaga, y no a Barcelona, como posible sede de la Agencia Europea del Medicamento.

El Gobierno no ha dudado en dejar en evidencia al principal alcalde del PP en España. De producirse esa nominación, sería una decisión política casi de Estado europeo. Una sutil fórmula para desactivar aventuras independentistas. De la Torre pude dar mucho dolor de cabeza.