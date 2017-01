El último museo

Cada vez que el Ayuntamiento pone sobre la mesa un informe para justificar su inversión en museos muere un gatito. El otro día llegó el turno del documento elaborado por la sociedad Turismo y Planificación Costa del Sol, que al parecer es una institución muy importante, cuyas conclusiones elevan a 295 millones de euros el efecto económico derivado de los cerca de cuarenta museos de que dispone la ciudad. Eso sí, no había más remedio que créerselo, ya que, aunque en la presentación a los medios el alcalde, Francisco de la Torre, fue detallando cifras, nadie tuvo el detalle de entregar el informe a la prensa. Pero así tuvo el regidor municipal oportunidad de bordar el número más eficaz de su repertorio, especialmente cuando tocó abordar las pegas que los turistas ponían a la urbe en las encuestas incluidas en el mismo estudio: ante la recomendación de una mayor limpieza en las calles, De la Torre pasó como de puntillas, en plan qué sabrán éstos, con lo limpia que está la calle Larios; pero cuando resultó que los turistas echaban un falta otro museo aún mayor, un verdadero hit internacional, un Guggenheim alicatado como Dios manda, el primer edil esbozó su mejor sonrisa: ¿véis, chicos, cómo tenía yo razón? Recién abierto el Museo de Málaga en la Aduana el alcalde ya dijo que había sitio para uno más, pero uno de verdad, en serio, el Museo de Museos con el que todavía sueña. Y ahora resulta que los turistas, bien vale una misa un informe en el momento justo, lo están pidiendo a gritos. Así que el que no se entera es porque no quiere. Por más que en los museos promovidos por el Ayuntamiento las cifras de visitantes no hayan sido las esperadas (una trampa que el gobierno local se tendió a sí mismo al airear en su momento las previsiones luego insatisfechas como justificación decisiva para hacer los museos, en lugar de subrayar otros posibles beneficios para la ciudad a largo plazo; pero quién quiere plazos largos pudiéndoselo llevar calentito ahora), hay negocio. A más museos, más turistas. Así de fácil. Y si se pone un Guggenheim, no vamos a dar abasto para tanto crucero. El mejor museo de todos es el que queda por abrir; nunca el último, siempre el penúltimo. Con el más madera como único argumento.

Después, bueno, resulta que sólo un 1% de los visitantes de estos museos residen en la provincia de Málaga. Es cierto que los museos han asentado una cierta costumbre: independientemente de que acudan más o menos nativos, la ciudad ha aprendido a convivir con estos espacios favorables a la inspiración; si para una generación el término museo representaba algo extraño e hipotético, para la siguiente se trata de algo propio, común y normalizado. Y aquí sí que cabe hablar de beneficios reales, no especulativos. Pero lo que no se puede pretender es que un modelo de ciudad alumbrado y gestionado para el turismo, tal y como se ha demostrado, excite de paso algún rédito cultural a modo de efecto colateral. En su planteamiento general, los museos definen una ciudad turística, no cultural. La cultura de una ciudad se sustenta en un tejido creativo que permite a sus artífices desarrollar su labor profesional en esa ciudad, y a esto, hasta ahora, los museos han contribuido poco. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. Con otro modelo. Y a ver quién se atreve.