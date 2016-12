Los que vamos a servir

Un curioso informe sobre los deseos e ilusiones de los andaluces, elaborado por una sociedad crediticia, desvela que los anhelos más comunes para el año que arranca este fin de semana son encontrar trabajo y poder realizar algún viaje. El estudio, como todos, tiene la fiabilidad que tiene, pero se antoja razonable si uno mira a su entorno y ve lo que ve: una tierra cuyo dinamismo económico no acaba de arrancar y en la que la gente se conforma con cosas más o menos humildes porque soñar con ambiciones más altas es cosa de locos. O sea, una Andalucía en la que muchos ciudadanos no tienen trabajo y otra Andalucía en la que muchos de los que trabajan apenas tienen con su salario para pagar los gastos familiares corrientes y para escaparse algún domingo que otro a un restaurante o a tomarse unas cañas si la jornada sabatina sale soleada. Quiere decirse pues que las andalucías dominantes son la que no trabaja pero quiere trabajar y la que no viaja pero quiere viajar. La existencia de la primera es absolutamente terrible, porque da cuenta de la imposibilidad de aprovechar al completo nuestros recursos humanos y del sufrimiento de quien quiere ser independiente y no puede, y la segunda, que apunta a una sociedad apenas viajera en una amplia proporción, también dirige la mirada hacia una Andalucía condenada al provincianismo. Porque lo de viajar se le puede antojar a más de uno una tontería, un afán burgués en medio de la crisis, pero el viaje, si se logra salir del turismo más superficial, siempre es una fuente de aprendizaje incuestionable, esencial. ¿Se imaginan que en el Puente de Andalucía las calles de Madrid amaneciesen llenas de andaluces tal como aquí aparecen llenas de madrileños en el madrileñísimo puente del 2 de mayo? ¿A que no? Pues en eso resume que hay madrileños y andaluces, españoles que ponen las copas y españoles que se las beben. Y mientras esto prosiga sin que nada cambie, mayores serán las diferencias entre los que vienen a disfrutar y los que, como los personajes de la entrañable Gracita Morales, siempre vamos a servir.