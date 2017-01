Ni una víctima más por acoso

Una auténtica tragedia y un vergonzoso fracaso por parte de la sociedad. Que cualquier persona se termine quitando la vida por no poder soportar más la mofa y humillación del resto es algo tremendamente grave en una sociedad se supone avanzada y civilizada, pero si el suicidio lo lleva a cabo un niño en la flor de la vida por el acoso que sufre de sus iguales el drama escapa al entendimiento más racional. El último caso una niña de Murcia de tan sólo 13 años fue encontrada ahorcada en su habitación por su madre, a la que le confesó meses antes que llevaba años soportando las vejaciones por parte de sus compañeros de clase. No hay derecho. No podemos seguir que sigan ocurriendo estas desgracias delante de nuestras narices sin que atajemos un problema tan grave de raíz para evitare sumar más víctimas a la lacra del llamado acoso escolar. Pero en mi opinión el germen va más allá de las aulas. Todos somos responsables y debemos analizar qué ejemplo estamos dando como adultos a los más pequeños para que desarrollen esa crueldad extrema que lleve a otros a poner fin a su vida. Basta ya de etiquetas vacías, nimias y zafias. Da igual que uno sea gordo o flaco, alto o bajo, feo o guapo, lleve o no gafas, o le guste los cómics en lugar de jugar al fútbol. ¿Es que acaso cualquiera de esas cosas te hace mejor o peor persona? ¿Es que acaso hay que cumplir una serie de estereotipos para ganarse el respeto de los demás sin que te humillen?. Pues sí, eso es lo que estamos enseñando entre todos a los que después exteriorizan toda esa prepotencia sobrevenida contra los que consideran inferiores. No sé de qué nos extrañamos si vemos que dos padres protagonizan una brutal paliza en la grada de un campo de fútbol base donde jugaban sus respectivos hijos. Si eso es lo que ven los niños como ejemplo de cómo comportarse, no esperemos nada bueno entonces de esta sociedad. Una sociedad en la que no prevalezca el respeto, la solidaridad y la convivencia no tiene futuro. Y una sociedad donde no se ponga el foco en cuánto debe sufrir un niño de esa edad para plantearse el suicidio y llevarlo a cabo es claramente irresponsable. Me da pavor pensar que alguna vez mi hijo pueda ser víctima de tal pesadilla, pero igual pavor me produce que él pudiera ser el que ejerza el papel de acosador porque entonces yo también hubiera fracasado como madre y como persona. Hagamos entre todos que nadie tenga que pasar por eso.