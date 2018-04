La violación es

Resulta difícilmente justificable, cierto, la negativa a considerar violación lo que revelan los hechos probados en el caso de la manada en Pamplona. Pero también es verdad que la distinción entre violación y abuso en el Código Penal es altamente permeable y a menudo deja el asunto en manos del magistrado y su criterio subjetivo. En un contexto amplio, cabe subrayar que sólo nueve países europeos (incluidas por separado las tres jurisdicciones del Reino Unido) reconocen la violación como sexo sin consentimiento; en el resto, la consideración de violación depende de factores como la fuerza física, la amenaza, la coacción o la incapacidad para defenderse. Recuerda Amnistía Internacional que el debate al respecto es bien candente: sin ir más lejos, el Parlamento noruego rechazó el pasado día 5 establecer el criterio de consentimiento a la hora de tipificar la violación en el Código Penal. Sin embargo, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, más conocido como Convenio de Estambul y considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. La paradoja es que el Convenio de Estambul ha sido suscrito por 46 Estados (incluida España) pero la mayoría de ellos no han modificado aún sus definiciones legales de violación. Es decir, hay una conciencia mayoritaria favorable a la adhesión al criterio de consentimiento, pero la práctica de la justicia sigue aferrada a las circunstancias de fuerza y amenaza a la hora de dictar sentencia. La paradoja tendría su explicación en la evidencia de que la doctrina del consentimiento despierta dudas en muchos que consideran que su aplicación limitaría de forma peligrosa la presunción de inocencia. A cambio, claro, se garantiza una flagrante vulneración de derechos básicos.

La cuestión estriba en lo que queremos hacer visible. Se calcula que nueve millones de mujeres mayores de quince años han sido víctimas de violación en la Unión Europea, con lo que no debería ser difícil encontrar el elefante en la habitación. Al mismo tiempo, una encuesta realizada en 2016 por la Comisión Europea revelaba que un tercio de los participantes encontraban justificación a las relaciones sexuales no consentidas a tenor de la entrada en juego de las drogas, el alcohol o "vestimentas provocativas". Es decir, más allá de las luces de un juez, queda mucho trabajo por hacer a la hora de asentar una cultura que no cosifique a las mujeres y que no las someta al capricho de varón; y que sólo a partir de la clarificación del consentimiento (no decir sí es otra forma de decir no) adquiere su sentido más justo la presunción de inocencia. Las manifestaciones en la calle alientan un cambio próximo. Pero habremos llegado, otra vez, demasiado tarde.