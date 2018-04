El vuelo Málaga-Mallorca que se convirtió en una pesadilla

Los jóvenes tuvieron que ir al día siguiente a trabajar sin haber dormido y los mayores sufrieron ataques de ansiedad por no tener el equipaje consigo. Medio centenar de pasajeros de un vuelo anulado de la compañía Vueling que unía Málaga y Mallorca el miércoles pasado tuvieron que atravesar en 12 horas las ciudades de Sevilla y Barcelona (en la que hicieron noche en el Aeropuerto) antes de llegar a un destino que en un principio no requería más de hora y media de vuelo directo. "Nos dieron un sandwich con Coca Cola, pero no un hotel", aseguró uno de los afectados.