Año de récord turístico en la Costa del Sol

La Costa del Sol cierra un año en el que ha vuelto a superar todos los registros turísticos conocidos. El número de visitantes llegará a los 12 millones y aunque, según las estimaciones del Foro de Turismo, se ha producido un descenso de los viajeros nacionales que no coincide con la subida del 3% que aprecia el Patronato provincial del sector, el incremento de los internacionales facilita que en el cómputo global la subida calculada supere el 10% respecto a 2015. De momento, el Brexit no se traducido en un descenso de los turistas procedentes del Reino Unido, el principal país emisor sino todo lo contrario. Los 26 millones de noches de hotel contabilizados, con un grado medio de ocupación de los establecimientos del 64%, se traducen en un impacto económico de 11.000 millones de euros. Uno de los organismos más beneficiados por estos incrementos es, lógicamente, el aeropuerto de Málaga, que también visualizará un nuevo récord de pasajeros con más de 16 millones, cada vez más cerca de los 20 millones, el volumen que justificó su gran ampliación, terminada en 2011, con el añadido posterior de la segunda pista. Aunque habrá que esperar a los datos oficiales no da la impresión de que la continua pulverización de los registros se traduzca en un crecimiento de la creación del empleo acorde a esos números. Posiblemente el año 2016 termine con una subida de entre un 5% y un 6% del trabajo en el sector. Y tampoco los puestos laborales que se generan son de calidad. El argumento de la fuerte estacionalidad, con los tradicionales cierres hoteleros en invierno, es el que se esgrime desde la parte empresarial para justificar las precauciones de índole laboral. Aún así, el balance, lógicamente, es más que positivo y Málaga debe los buenos datos económicos con que concluye la presenta anualidad al sector servicios, en general, y al turismo en particular. El principal reto es fidelizar a esos 12 millones de visitantes, parte de los cuales se han visto obligados a optar por el destino malagueño como consecuencia de los conflictos en los países ribereños del Mediterráneo. Son turistas prestados. A esa realidad se debe atender cuando asistimos a un boom de peticiones para abrir nuevos establecimientos hoteleros . La Costa ya sufre de áreas saturadas e incidir en esa práctica sólo conduciría a la masificación y a la consiguiente pérdida de calidad. 2016 ha sido un año de récord. Hay sobrados motivos para el optimismo en 2017, pero es ahora cuando más se debe trabajar para preservar el futuro.