Crece el rechazo al rascacielos en el puerto

El meditado y documentado pronunciamiento de la Academia Malagueña de Ciencias y el manifiesto posterior, "en defensa de la bahía de Málaga", al que en los últimos días se han sumado casi un centenar de profesionales de la provincia, algunos de la talla del barítono Carlos Álvarez y del pintor Enrique Brickmann, son los últimos movimientos ciudadanos que cuestionan con preocupación la decisión de construir una torre de 135 metros en el dique de Levante del puerto de Málaga. Un desmesurado edificio que cambiará de por vida la imagen de la capital de la Costa del Sol. Un pronunciamiento similar ya se produjo hace meses desde la Academia de Bellas Artes de San Telmo y por parte de otros reconocidos profesionales y colectivos sociales. Además, hace unos días, este periódico publicaba el trabajo de un equipo de profesores de la UMA, que alertaba a través de una simulación de las consecuencias irreversibles para la fachada marítima de Málaga, si finalmente se autorizaba este rascacielos, con afectación especial por su impacto a la visión de la Catedral, la Farola o el Castillo de Gibralfaro. No resulta habitual en Málaga que la llamada sociedad civil asuma un papel activo ante los perjuicios que pueda suponer la realidad de un proyecto. Por ello resulta incomprensible la postura inmovilista que hasta ahora mantienen PP y PSOE, Junta y Ayuntamiento, en una de las escasas coincidencias que se pueden enumerar entre las dos administraciones. El alcalde, Francisco de la Torre, minimizó la contestación pública para defender que la "clave" está en que el hotel "sea hermoso en su diseño". Aunque esa afirmación resulta banal, ni siquiera esa opción ha sido posible con la fórmula escogida para tramitar el proyecto. Como bien defiende la Academia Malagueña de Ciencias "la creación de puestos de trabajo no debe ser la justificación de cualquier actuación, sino que ésta debe ser reconducida para que redunde en beneficio de la ciudad mirando al futuro". Tampoco el urbanismo puede ser la solución para asegurar la viabilidad económica del puerto y compensar el descenso de algunos tráficos comerciales. El debate no estriba en rascacielos "sí o no". En terrenos del propio recinto portuario ya se contempla la posibilidad de levantar un edificio en altura que podría satisfacer las exigencias del grupo catarí, ganador del preconcurso. El dilema es si la ciudad debe sacrificar ese espacio público singular y si un hotel es la única alternativa posible.