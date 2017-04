El Gobierno de Rajoy pasa de largo por Málaga

Es difícil retroceder en el tiempo para encontrarnos unos Presupuestos Generales del Estado más cicateros en inversiones para la provincia de Málaga. Las cifras que se dieron a conocer ayer suponen un descenso de casi un 50% sobre las proyectadas en 2016. Menos de 80 euros por habitante cuando doce meses antes la equivalencia alcanzaba los 151 euros. Málaga ha sufrido durante la etapa de Rajoy un auténtico frenazo. Es cierto que a finales de la década pasada el esfuerzo inversor alcanzó los 1.000 millones de euros y que, además de imposible, sería injusto mantener un ritmo parecido porque la solidaridad entre territorios debe imperar. Pero hay cuestiones que no admiten discusión. Resulta anacrónico que, a estas alturas, la única ciudad española de más de cien mil habitantes sin conexión por ferrocarril sea Marbella: uno de los grandes líderes del turismo en España. La Junta fue la que primero incumplió este compromiso, que el PSOE anunció en su programa electoral. El Gobierno central, con la ministra Magdalena Álvarez al frente, firmó un protocolo de intenciones para repartir el coste superior a los 4.000 millones en que se estimó la infraestructura. La ministra Ana Pastor posteriormente no reconoció el documento y empezó de cero. Los últimos cuatro años se han empleado para determinar cuál era la mejor solución técnica para, finalmente, llegar a una conclusión similar a la que llegó en su día el propio Ejecutivo autónomo. Las cuentas de 2017 consignan una ridícula partida de 341.000 euros. El PP defiende que cuando se aprueben los números, apenas quedará ya medio año y que sería imposible gastar más dinero. La prolongación del Cercanías al PTA y el soterramiento del tren al puerto de Málaga son otros dos proyectos que continuarán prácticamente en el ostracismo. También llama la atención que, aparentemente, en los presupuestos provincializados no se aclare si habrá dinero para el llamado AVE barato entre Málaga y Sevilla, unas obras que la hoy presidenta del Congreso de los Diputados se comprometió a que comenzaran este año. Es difícil no sentir desazón al analizar los números que ayer ofreció el Gobierno central para esta provincia. Las nuevas iniciativas brillan por su ausencia. Los antiguos deberán seguir aguardando tiempos mejores. Excepto por la conexión norte al aeropuerto, no hay motivos para la satisfacción. El Estado ingresó 2.400 millones en impuestos el año pasado en Málaga. El dinamismo de esta provincia facilita que devuelva con creces cualquier apuesta inversora. Pero Rajoy ha decidido pasar de largo en esta ocasión.