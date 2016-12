El Metro al civil alcanza el limbo

Sin sorpresa. La reunión entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento de la Junta sobre el tranvía al Hospital Civil acabó en fracaso total. El Gobierno andaluz exige que se cumpla el acuerdo que el alcalde de Málaga suscribió en 2013, que apostaba por la llegada del tren en superficie y aportó informes jurídicos para desechar la alternativa que mantiene el Consistorio de enlazar el trayecto desde el mercado de Atarazanas con autobuses, el denominado Metrobús. El actual callejón sin salida deja en el limbo la iniciativa y abre un periodo de incertidumbre. Fomento pretende ahora proceder a la declaración del tramo como de interés metropolitano, lo que le permitiría ejecutarlo aunque el Ayuntamiento mantenga su rechazo. Pero esa opción, que jurídicamente puede ser viable, es del todo desaconsejable. Resultaría absurdo y contraproducente afrontar un trabajo de esta envergadura con la oposición de la institución que representa a la ciudad, a la que en teoría se quiere beneficiar. Entramos, por tanto, en un conflicto administrativo donde la Junta quiere obtener las pruebas del rechazo municipal, para utilizarlas en un futuro y largo litigio ante la posible reclamación de daños y perjuicios al presunto culpable de la paralización del proyecto. El Ayuntamiento, por tanto, debe meditar sus pasos porque el escenario de una indemnización de cuantía millonaria, si la Justicia no atendiera sus argumentos, es verosímil. Y lo paradójico del asunto es que posiblemente cuando se produjera el fallo judicial definitivo, Francisco de la Torre ya no estará al frente del Consistorio. El alcalde apela al consenso vecinal para mantener su negativa mientras en el exterior de la reunión. En el exterior una veintena de personas respaldaban su postura. Pero aunque se pueda compartir que la solución deseable para este trayecto hubiera sido un Metro subterráneo (descartada por su alto coste), los argumentos que se ofrecen para este "no es no" son muy débiles y, en algunos casos, incluso estrambóticos. Desde la pérdida de aparcamientos en el barrio al peligro que pueden representar los tranvías si algún niño se escapa de la mano de su padre. O los perjuicios para algunas de las líneas de los autobuses de la EMT. Son ya varios años de desencuentros y despropósitos con el Metro, un transporte con el que la capital debía dar un salto de calidad en sus comunicaciones. Hasta ahora, sin embargo, la mayor parte de las noticias sólo conducen a la frustración. El propio consejero de Fomento confirmó ayer algo que ya avanzó este periódico: el suburbano al centro de la capital tampoco llegará en 2018, como se prometió. Y en esto no puede culpar también a De la Torre.