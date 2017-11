El PTA cumple un cuarto de siglo

El Parque Tecnológico de Andalucía cumplirá el próximo 9 de diciembre sus primeros 25 años de vida. De las ocho empresas que iniciaron la andadura, con 130 trabajadores, ahora son 635 compañías las que dan vida al recinto con más de 17.700 empleados y una facturación anual superior a los 1.750 millones de euros. La llegada de la tecnópolis fue un gran soplo de aire fresco para el modelo productivo de la provincia, asentado en el turismo y la construcción. La posibilidad de que Málaga pudiera emerger como referente internacional en las nuevas tecnologías y en general en la industria no contaminante era sólo un anhelo en 1992 y hoy afortunadamente es parte de la realidad. El parque representa un 6% del PIB provincial, un 20% si contamos únicamente el de la capital. El temor inicial a que el proyecto no cuajara se ha disipado totalmente. El PTA ha superado con nota la peor crisis económica sufrida por España en el último medio siglo. Las malas noticias de la desaparición de referentes empresariales como Vitelcom o Isofotón fueron rápidamente compensadas con la llegada de otras como Orcacle o Ericsson y hoy el recinto puede presumir de acoger la sede de algunas multinacionales de relevancia mundial como Aertec, AT4 Wireless o Airzone. El intento en muchas ocasiones de sobreproteger al PTA por parte de sus impulsores, de aislarlo de los vaivenes y las disputas políticas de Málaga, también, de alguna forma, ha perjudicado su visibilidad en algo tan sustancial para su funcionamiento como las comunicaciones. Los atascos en las salidas y entradas al recinto en las horas punta ya forman parte de su identidad. La estructura viaria es insuficiente. El Metro de Málaga se diseñó en su momento como metro ligero, incapaz de absorber la demanda que requeriría el movimiento de trabajadores, y la línea ni siquiera se acercó hasta este espacio. Ahora se reclama que se prolongue el Cercanías, pero será difícil que en el medio plazo se avance en alguna solución por la vía del ferrocarril. Son las administraciones las que deben tomarse en serio este problema y solventarlo, más allá de la buena voluntad que se traslada en la celebración de una efemérides como la de este 25 aniversario. El parque, además, está inmerso en un ambicioso proyecto de ampliación que acabe por convertirlo en una ciudad, con viviendas para los trabajadores y zona comercial. El objetivo es que pueda emplear dentro de algunas décadas a 50.000 operarios. El PTA, la gran apuesta de la Junta por esta provincia, se ha demostrado que devuelve con interés las inversiones. Y es esencial para el desarrollo económico futuro no sólo de Málaga sino también de Andalucía.