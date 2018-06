Un acuerdo que evite la huelga en la hostelería

Después de 11 reuniones, el fantasma de un paro este verano en el sector de la hostelería en la Costa del Sol está muy presente. El principal escollo que impide un acercamiento entre los empresarios, representados por la asociación Ahecos, y los sindicatos es el de la externalización de algunos de los servicios por parte de los hoteles. Los trabajadores afectados por estas medidas no disfrutarán de los beneficios económicos y sociales del convenio colectivo que se firme para todo el sector, ya que la reforma laboral vigente autorizan a las empresas a que apliquen su condiciones laborales. La otra gran demanda es una subida salarial de un 16% a lo largo de los próximos cuatro años, con la que los representantes sindicales pretenden compensar al colectivo de los recortes sufridos durante la pasada crisis. En total son 80.000 los empleados en toda la provincia que pueden secundar la protesta en los días clave de los próximos meses de julio y agosto, si antes no se logra alcanzar un pacto que despeje el horizonte. La huelga no sólo afectaría a los alojamientos turísticos reglados sino al conjunto de la hostelería, que de alguna manera se ve salpicada por unas reivindicaciones que no le afecta directamente. Ayer mismo, el consejero de Turismo de la Junta tomó partido al defender que hay que repartir los beneficios del turismo y que los trabajadores deben ser "partícipes" de ellos. Eso sí, reclamó el menor ruido posible ante el conflicto para evitar repercusiones negativas y aseguró que la Administración tratará de mediar con discreción. El turismo en la Costa del Sol vivió un 2017 en el que se superaron todos los registros. Las previsiones para este verano son optimistas, aunque es posible que no se superen las cifras del año pasado. Estamos en unas fechas fundamentales para las reservas para los meses de julio y agosto. Además, como ya ha comenzado a constatarse, destinos como Turquía y Egipto, competidores tradicionales de Andalucía, han experimentado una fuerte recuperación después de varios años de caída por los conflictos en la región, por lo que sería deseable sopesar las consecuencias de obligar al viento a que sople en sentido contrario. El comportamiento de los principales mercados que emiten turistas a la Costa ha presentado durante los meses de enero a abril cifras generalmente positivas, según difundía ayer Turismo Costa del Sol. Es necesario agotar el diálogo hasta hallar una salida, abandonar posturas maximalistas y mostrar generosidad para que nada ponga en riesgo esta bonanza.