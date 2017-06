El buen periodismo y la responsabilidad

El rey Felipe VI, que ayer presidió un almuerzo con motivo del 150 aniversario del Diario de Cádiz -primera cabecera del Grupo Joly, editor de este periódico- quiso destacar en su discurso el "sentido de la responsabilidad inherente al buen periodismo". Las palabras del Monarca, dichas ante una nutrida representación de la sociedad civil andaluza, no fueron retóricas ni simplemente protocolarias, sino que se dirigieron directamente al meollo de uno de los principales problemas de la labor de informar y opinar: la responsabilidad ante la sociedad. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos visto proliferar, principalmente en el ámbito digital, todo tipo de noticias falsas que son difundidas acríticamente y que suelen esconder intereses inconfesables. Es parte de eso que hoy conocemos como posverdad, que no es otra cosa que la intoxicación informativa y la mentira de siempre. Las redes sociales, que en principio se concibieron como un lugar en el que cualquier ciudadano podía distribuir libremente informaciones y opiniones sin depender de los medios tradicionales, se han convertido en demasiadas ocasiones en fosas sépticas repletas de noticias falsas e insultos. Esto se debe, en gran parte, a la ausencia de periodistas con formación y sentido de la responsabilidad, de profesionales sostenidos por empresas editoras serias como el Grupo Joly. No se trata de restarle legitimidad a las redes sociales que, como el Monarca señaló, son "formas legítimas de libertad de expresión", sino de dejar muy claro lo que es periodismo y lo que no; de marcar la diferencia entre los bulos y los exabruptos, por una parte, y las noticias contrastadas y las opiniones informadas, por la otra.

Como dijo Felipe VI "informar también contribuye a formar el espíritu cívico y la opinión de los ciudadanos". No es tarea menor en unos momentos en los que nos sobra la información pero nos faltan las herramientas, la formación y la perspectiva para analizar críticamente esa información. En ese sentido, vivimos tiempos paradójicos y el buen periodismo debe ayudar a los ciudadanos a navegar por ellos. El Rey de España dejó claro ayer que esto es misión de todos los medios, de los nacionales y de los locales y regionales, como los que componen el Grupo Joly, que, tal como afirmó el Monarca "son, sin duda, una referencia periodística e informativa fundamental que ha llegado a formar parte de la cultura de muchas ciudades de Andalucía".