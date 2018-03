El primer examen llega en Semana Santa

La Semana Santa supone la primera gran prueba de la temporada para un sector vital de la economía malagueña como es el del turismo. De momento, las previsiones que anticipa la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Ahecos) cifran un porcentaje de ocupación de la oferta de camas inferior en dos puntos al del año pasado. El hecho de que las fiestas este año se anticipen a finales de marzo está directamente relacionado con el descenso, según Ahecos. Aun así, estiman que el tramo desde hoy, Domingo de Ramos, al Miércoles Santo un 75% de las camas de los establecimientos reglados estarán llenas. Y en la recta final, el dato esperado sube hasta el 86%. Todo ellos sin contar con las reservas que se formalizan a última hora y que guardan relación a las expectativas que depare la meteorología. En este caso, la inestabilidad de este arranque no favorecerá mucho a los indecisos. En lo que se refiere a la capital, los números referentes a la ocupación serán muy superiores a los de la Costa. Desde el jueves, se presume muy complicada la operación para encontrar una plaza de hotel donde alojarse en la urbe. Pero con la irrupción del fenómeno de los apartamentos turísticos, el impacto de los visitantes ya hay que medirlo por otros parámetros distintos a los habituales. Afortunadamente, los tres temporales de poniente que han azotado el litoral desde el inicio del año, no han causado serios daños a las playas. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa calcula que durante estos días, en Málaga ciudad se generarán 81 millones de euros . El movimiento económico en toda la provincia ascendería a 120 millones. Pero es significativa la estadística que asevera que las procesiones atraen a muy pocos turistas extranjeros. Apenas un 6% o un 8% del total de espectadores que acude a presenciar los desfiles. Un año más, el principal reto es el de la seguridad. Y en especial el temor a estampidas o avalanchas como la sucedida al paso del Cautivo por Carretería. Se han impartido instrucciones sobre cómo actuar y sólo resta desear que no sean necesarias ponerlas en práctica.