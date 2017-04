Semana Santa: volver al evangelio

Después del concilio Vaticano II hemos tenido muchos problemas en la Iglesia. Ha habido un descarado intento de frenar las reformas. Por eso, la llegada del papa Francisco nos llena de alegría. Francisco, de modo distinto a sus antecesores, no ha dicho una sola palabra sobre cómo debe interpretarse el concilio, sino que se ha puesto a practicarlo. La dimisión de Benedicto XVI ha marcado la historia de la Iglesia católica. El papa emérito nos ha dicho algo fundamental: los cargos no son para exaltar a las personas, sino para el servicio de la comunidad. Con Francisco estamos en un tiempo nuevo, en que el Evangelio aparece como la norma definitiva. Por eso algunos obispos, pocos todavía desgraciadamente, van dejando atrás el Código de Derecho Canónico y están volviendo al Evangelio, desnudo y sin glosa. Vamos aprendiendo las palabras emblemáticas del Nazareno: "El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos".

Ese tiempo nuevo también se está viviendo, todavía muy minoritariamente, en algunas cofradías y hermandades, para las que lo más fundamental no son las procesiones, las dalmáticas y lo incensarios, sino la vivencia del Evangelio de Jesús. Ojalá haya cada vez más hermanas y hermanos que vayan descubriendo ese tesoro escondido: la alegría del Evangelio. Como es sabido, la palabra evangelio (buena noticia) no es originariamente cristiana. El cristianismo la asumió de la cultura griega del siglo primero de la era vulgar. Pero es curioso, en los documentos de la época, la palabra nunca aparece en singular sino en plural. Se han encontrado algunos documentos e inscripciones en piedra constatando las "euangelia" o buenas noticias que llegaban de Roma a ciudades helenas: el final de una guerra, la construcción de una calzada, el nacimiento del príncipe heredero, la dispensa de un impuesto imperial, etc. La originalidad del NT es que las 76 veces que aparece la palabra (60 veces en Pablo y 16 en los otros autores) siempre aparece en singular: "euangelion". Y es que para los cristianos hay una sola buena noticia: Jesucristo. Por tanto, volver al Evangelio será siempre volver a Jesucristo.

Es interesante señalar cómo Francisco nos expresa sus propuestas renovadoras, su evangelio. Lo hace con palabras y con gestos muy significativos. Sus encíclicas y exhortaciones, sus discursos ante los movimientos sociales, en Lampedusa, en el Parlamento Europeo, en el Congreso de EE UU, sus entrevistas con periodistas. En ellos nos propone una Iglesia abierta al mundo, acogedora y testigo de la buena noticia para todos los seres humanos, empezado por los más débiles. Alguien ha dicho que el Evangelio en muchos sectores de la Iglesia está aún por estrenar. En muchos de nosotros puede que haya más de religiosidad, de costumbres culturales, que de vivencia seria y coherente de los valores evangelios. Cada año la Semana Santa debería ser como una llamada fuerte a despertar conciencias para volver al Evangelio de Jesús, para conocerlo mejor y para vivirlo en todas las facetas de nuestra vida tanto personal, como familiar, social o laboral.

El papa Bergoglio nos anima a todos a volver a lo esencial. Nos dice que los "preceptos del Señor son poquísimos". Nuestra fe, nos señala, debe llevarnos a luchar contra el llamado pecado estructural: las estructuras económicas, sociales o religiosas que matan el proyecto de fraternidad y de igualdad que Dios ha soñado para esta humanidad. Volver a Jesús será siempre volver a estar junto a los más vulnerables y desvalidos. Estar con los últimos, para ayudarles a liberarse de su marginación. Durante siglos la Iglesia nos ha hablado del pecado personal. Y está bien, hemos de esforzarnos por eliminar los fallos personales. Pero eso no es suficiente. A la vez, hemos de combatir el pecado social que nos rodea, el antirreino. Un mundo que sigue construyendo muros y alambradas para evitar que los pobres se acerquen a las migajas que caen de la mesa de los ricos.

Nuestra tarea fundamental será trabajar comunitariamente (también como cofradías) contra todo lo que se opone al Reino de Dios, para ir construyendo una sociedad nueva, fraterna, solidaria, más igualitaria y justa. Si Jesús muere víctima de unas estructuras que marginan, y que dan muerte al que lucha por cambiarlas, los cristianos no podemos quedarnos cruzados de brazos, cuando contemplamos en tantos calles y plazas de Andalucía, con fe y con amor sinceros, la imagen del Nazareno o del Crucificado que muere asesinado por oponerse frontalmente a este mundo injusto, violento y corrupto. No podemos lavarnos las manos como Pilatos, ante el dolor y las lágrimas de tantas víctimas de la opresión, del odio y la injusticia. Nuestra tarea fundamental será, en palabras del teólogo mártir, Ellacuría, bajar de su cruz a los crucificados de hoy.