Ni cárcel ni CIE

Qué ha podido pasar para que migrantes que sobreviven a un viaje en patera acaben en un cárcel en Archidona? El Ministerio del Interior ha tomado una decisión "ilegal" al encerrar a casi medio millar de personas migrantes en el centro penitenciario Málaga II de Archidona, aún por inaugurar. Es una medida inaceptable ya que este internamiento viola el artículo 62 bis 1 de la Ley de Extranjería cuando dice que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Custodiados por agentes de la Policía Nacional convocados de urgencia y sin teléfono en las instalaciones para ejercer su derecho a hacer una llamada en el momento del ingreso, los recién llegados enfrentan situaciones de nerviosismo y desorientación. No olvidemos que es una cárcel, con barrotes en las ventanas, seguridad y concertinas. Se está tratando a personas que no han cometido ningún delito, que han sido rescatadas en el mar donde se embarcaron buscando una vida mejor, como si estuvieran en una prisión.

La situación de vulnerabilidad de estas personas inmigrantes es evidente. Ante la detección de la presencia de al menos dos menores de edad en una visita al centro de dos abogados, se ha presentado un escrito ante la Fiscalía para demandar su actuación y emplazar a las administraciones públicas a actuar para que lo protejan y comprueben si hay más menores en el grupo. En los próximos días está prevista otra denuncia de varias organizaciones ante la Fiscalía por haber encerrado a personas migrantes en un lugar que había sido designado previamente por los jueces, ya que las resoluciones judiciales no ordenan expresamente el internamiento en el centro penitenciario Málaga II de Archidona sino que se aluden a un "centro no penitenciario de la jefatura de la Policía Local de Archidona". El Ministerio del Interior argumenta que el traslado de los migrantes desde Murcia se debe a la falta de capacidad en otros centros de internamiento y que el reglamento dispone habilitar otros provisionales o temporales en situaciones de emergencia, pero en ningún caso estos pueden tener carácter penitenciario. Se está incumpliendo la legislación española. Aunque la Directiva europea de retorno permite habilitar centros penitenciarios cuando los Estados miembros carezcan de plazas en los CIE y cuando los migrantes encerrados por su situación irregular estén "separados de los presos ordinarios", España no ha traspuesto esta posibilidad a su ordenamiento jurídico. Para protestar contra el encierro en la nueva prisión de Málaga una treintena de organizaciones como Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, SOS Racismo, Médicos del Mundo y la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía, hemos presentado una queja al Defensor del Pueblo pidiéndole que exija al Gobierno la puesta en libertad inmediata de las personas extranjeras internadas en el centro penitenciario. Pese a que Málaga se declaró hace unos meses como una provincia libre de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y mostró su rechazo a instalaciones de este tipo ahora cuenta con uno en Archidona. Y eso después de que los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga se opusieran el pasado abril a la instalación de uno de estos centros en la provincia con la aprobación de dos mociones.

El Gobierno ha habilitado el centro penitenciario de Archidona, que fue terminado en 2013 y hasta ahora vacío, como CIE provisional y argumenta que aún no es una prisión pese a la Orden Ministerial publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017 que la creó cómo cárcel. Es una cárcel y no un CIE. Es una aberración encerrar a personas que no han cometido ningún delito en un centro penitenciario y es una manera de criminalizar a la población migrante. Tampoco es aceptable que las personas que sólo han cometido una infracción administrativa sean privadas de libertad en los CIE, la medida más restrictiva de nuestro ordenamiento jurídico. La sociedad malagueña no quiere un CIE y rechaza también el internamiento de personas extranjeras en la cárcel de Archidona. No queremos ni cárcel ni CIE para las personas migrantes. Ni en Málaga ni en ningún lugar.