El gran reto de nuestra sociedad

Uno de los grandes retos a los que se está enfrentando la humanidad en general y España en particular es el de la salida de la crisis iniciada en 2.007 en EEUU y transmitida al resto de los mercados y países, casi sin distinción. Analizamos la crisis como un efecto producido por las medidas desreguladoras que llevaron a la volatilidad de los mercados financieros, al exceso de liquidez, a la especulación y a la ingeniería financiera de los bancos. Y esto es cierto, sin lugar a dudas. Pero pretendo hacer llegar un concepto de mayor calado que ese. Un concepto de cambio de las economías producto de la disrupción del modelo en vigor.

Hay evidencias más que suficientes para suponer que la gran crisis que se produjo en 1929 fue debida, básicamente, por un abandono del modelo económico basado en el sector agrícola. El incremento de la productividad en agricultura supuso, entonces, en muchos países, el abandono no sólo de grandes extensiones de terrenos dedicados a la producción agrícola, sino de muchos trabajadores de ese sector. La cantidad de producción, debida al incremento de la productividad, hizo que no fuese necesaria tanta mano de obra en el campo para abastecer al mercado de productos agrícolas.

Los precios agrícolas ya bajaban de forma intensa antes de gran crisis del 1929 y de la caída de la bolsa.

¿Cómo y cuándo se corrigió este desfase? Fue precisamente con la Gran Guerra Mundial. Muchos trabajadores tuvieron que pasar a la industria, a las fábricas, para poder abastecer de armamento a los ejércitos enfrentados.

Además, y aunque parezca una barbaridad, hubo menos oferta de mano de obra debido a la cantidad de muertes producida por la guerra. Cada cierto tiempo la economía sufre una gran crisis. Crisis que supone una disrupción, una rotura, un movimiento sísmico, respecto a lo que venia pasando anteriormente.

Con anterioridad a la crisis de 2007 ya se venía incrementando la productividad industrial. La producción se desplazó, en muchos casos, a China, India y a otros países en desarrollo. Los precios industriales bajaron también debido a este incremento de la productividad.

Al igual que con anterioridad a 1929, con anterioridad a 2007, solo una pequeña parte de la población era ya necesaria para producir todo aquello que se demandaba en la industria. Comenzó a crecer el paro en el sector industrial en muchos países. Pero, en este proceso se están produciendo unos desequilibrios enormes en las sociedades post industriales: elevación del paro, empleo precario, envejecimiento de la población, falta de ahorro debido al despilfarro producido en la época del boom, problema en el ajuste de las pensiones….

Los cambios mas profundos ya se llevan notando algún tiempo: la banca ya no es la oficina de la esquina, el transporte aéreo ya no es algo solo para ricos, la distribución ya no es algo complejo y caro, la comercialización vía internet ha supuesto la muerte de muchos negocios tradicionales, los periódicos en papel han reducido enormemente sus tiradas … todo ello con el fin de ajustarse a nuevos mercados o solucionar demandas nuevas nacidas en tiempos de la comunicación.

La actual disrupción supone un cambio de paradigma. La sustitución del sector servicios por el industrial está suponiendo un cambio en la necesidad y en la formación de los trabajadores.

Afrontar este reto solo es posible mediante políticas de educación y formación.

El cambio de mano de obra del campo a la fabrica fue sin duda traumático, pero la formación necesaria, aunque importante, no exigía una gran cantidad de tiempo y pudo hacerse en un periodo no excesivamente largo. En la actualidad el cambio de la fabrica a los servicios necesita de una formación mayor, de mas tiempo y de mayor calidad.

Los mercados y las necesidades de estos son los que fijan precios y salarios. La preparación y la formación no puede ir por una senda y las necesidades por otra porque se acaba invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en una fabrica de parados o en una fabrica de mileuristas con titulo universitario.

De la actual crisis no saldremos solo con medidas monetarias, fiscales y parches estructurales. Las disrupciones que producen las crisis solo se solucionan con cambios en los modelos y en los sistemas. Cuanto mas tiempo se tarde en estos cambios, mas se tardará en salir de la crisis y mas traumática será la salida.