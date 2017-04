Un insensato adefesio en el puerto

En estas últimas semanas vivimos en Málaga una experiencia bastante inusual, un debate sobre un tema que marcará significativamente su paisaje: la construcción de un rascacielos en el Puerto. Una especial atracción a generar polémicas es lo que tiene el puerto, recordemos las del muelles 1 y 2. No es casualidad, la Autoridad Portuaria gestiona quizás las mayores pastillas de suelo que quedan, en un lugar privilegiado, de la primera línea litoral y donde intereses privados sobrevuelan como buitres para elegir el trozo que se meriendan en beneficio propio. El debate, sano ejercicio que deberíamos repetir con asiduidad, ha visibilizado algunos aspectos muy perjudiciales del proyecto que se pretende llevar a cabo, el impacto paisajístico profundamente negativo que alterará irremediablemente el horizonte de la bahía, la enajenación de un suelo público que nos pertenece a todas y la falsedad de la coartada, una vez más, del empleo como ha desvelado la posición sindical de oposición al proyecto. Los sindicatos han entendido mejor que algunos nuevos políticos centristas el origen de la crisis que aún padecemos.

Equo rechaza radicalmente este proyecto, entre otras razones, porque es vital no perder nuestras referencias paisajísticas y reivindicar nuestra memoria; comparte las denuncias realizadas por distintos actores sociales, y apoya a Defendamos nuestro horizonte, movimiento ciudadano de oposición a la construcción del rascacielos. No obstante, hay dos elementos que aún no se han tocado o se ha pasado sobre ellos sin profundizar. Las administraciones públicas deben tener un comportamiento ejemplar en la gestión de los recursos públicos, máxime cuando nos estamos encontrando, un día sí y el otro también, con nuevos casos de corrupción. Desde luego no se le puede aplicar ese adjetivo a la denominada "tramitación de procedimientos de competencias de proyectos de solicitudes concesionales" interesadas en el morro de Levante. Dejemos claro que no es un concurso

En junio del 2015, la empresa Andalusian Hospitality II sl (AH), a la postre ganadora, solicita concesión administrativa para construir el rascacielos-hotel. La Autoridad Portuaria inicia un conjunto de trámites que culminan en la publicación de la convocatoria con carácter urgente en el BOE de febrero del 2016 y que se resuelve en un mes. Dada la complejidad de la documentación requerida entendemos que esta premura daba ventaja a quien tomó la iniciativa que lógicamente tendría preparados los deberes.

La inversión necesaria ronda los 106 millones de euros y se concede a una empresa considerada, por entidades catalogadoras, como microempresa dedicada a "compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia". Para solucionar su dudosa solvencia, AH presenta el apoyo del Consejero Delegado de una empresa catarí Energy City (EC), condicionado a la aprobación del Consejo de Administración. Esta garantía es rechazada por la Autoridad Portuaria y es subsanada por el apoyo explícito del Consejero-Delegado. ¡Qué sorpresa! Ya no es necesaria la aprobación del Consejo de Administración.La página web de EC sólo presenta un proyecto vinculado a la construcción. Ambas empresas implicadas no guardan relación con la gestión de hoteles. Desconocemos quien se encargará de dicha gestión.

Esta breve secuencia de hechos tiene todos los elementos de lo que la literatura especializada denomina empresarios "buscadores de rentas" que aprovechando su proximidad al poder y sus contactos utilizan para su beneficio información privilegiada. Arriesgando poco dinero especulan para obtener grandes beneficios sin preocupación por las consecuencias a largo plazo.

Por último, cualquier obra humana está cargada de simbolismo. En el caso que nos ocupa su simbolismo ya fue intuido por el Alcalde de Málaga en una frase típicamente marianista, cuando afirmó que "desde él se ve". Para EQUO, desde él se "dominará" el paisaje, porque el tal rascacielos proyectaría la sombra del dinero y la falocracia (son fundamentalmente hombres los que atesoran el dinero) cayendo sobre la línea del horizonte malacitano, que sería como decir: "Impongo mi exclusivo perfil y lo proyecto sobre una ciudad a la que mancillo". Legitimo, con una violencia simbólica, mi dominación sobre la ciudad de Málaga.

La ciudadanía malagueña seguirá perdiendo su personalidad, sus rasgos más característicos, su bagaje histórico. Como en el pasado, cuando otras feas obras han ocultado lo más señero del casco histórico. Resulta esclarecedor que PP, PSOE y Ciudadanos vayan de la mano defendiendo este insensato proyecto que nos degrada como personas, cambia sustancialmente nuestras referencias paisajísticas y de manera imprudente colabora en gran medida a la desaparición de la "ciudad del paraíso". tención de regenerar. La gangrena se extiende. No se tapa. Su olor es insoportable al final. Se ve que en este país sólo aprendemos a palos pero también, veremos hasta dónde golpea y con qué fuerza le dejan, ese palo. Tampoco seamos necios. Éste es el país que es. No otro. Cambiarlo, un oxímoron.