La internacionalización y las empresas

Cuando el mercado interior se ralentiza o cae la demanda interna, se hace necesario, para preservar el futuro de las empresas, buscar nuevos mercados y estos, necesariamente, estarán fuera de nuestras fronteras. La internacionalización supone dedicar un cierto nivel de recursos, tanto financieros como humanos, al proceso. Parece evidente que, para que sea un procedimiento con cierto nivel de éxito se hace necesario un tamaño mínimo de la empresa capaz de acometerlo.

Las microempresas y las pequeñas solo podrán acometer este proceso mediante el uso de internet que supone la venta a nivel mundial de productos a cualquier hora del día cualquier día de la semana. Este proceso también necesita de cierta inversión para que los productos y/o servicios sean "visibles" en cualquier parte del mundo y, por consiguiente, inversión en I+D+i y en logística. Parece claro pues que para romper las barreras del mercado nacional es necesario ganar en tamaño. Pero para conseguirlo se hace necesario:

1.- Acceso a la financiación.

2.- Capital humano.

3.- Mercado laboral eficiente.

4.- Conocimiento de las diferentes regulaciones.

5.- Capacidad de asociación en el país de origen y/o de destino.

Respecto a la financiación hay que destacar las dificultades de acceso de las pequeñas empresas a ella. El mercado financiero posee una serie de rigideces que obligan a las pequeñas empresas a acceder a el a costes mayores y, casi siempre, muy por debajo del nivel optimo. Estas dificultades suelen modificarse para las compañías de mayor tamaño. El capital humano es otro factor fundamental en el crecimiento empresarial. La formación no solo de los trabajadores sino de los empresarios y directivos es fundamental para acometer objetivos de crecimiento. El empresario español, en muchas ocasiones, es incapaz de adecuar los salarios y los incentivos a la necesidad de atracción de trabajadores capaces y con perspectivas de futuro. Además, el impuesto al trabajo existente en España, como es no solo el coste de la Seguridad Social sino la regulación de los mercados de trabajo y la incertidumbre judicial, hace que se pierda la verdadera perspectiva, existente en mercados con mayor libertad, menores costes y menor regulación. Los trabajadores por el contrario adecuan su salario a su rendimiento y a la protección del mismo aportando una muy baja productividad. La baja productividad obliga a reducción de costes laborales lo que desincentiva a nuevos trabajadores. Y, una forma de reducción de estos costes es la temporalidad. La alta rotación que producen salarios bajos y temporalidad, inciden sobre la formación. Se crea un circulo pernicioso.

Además, la baja cualificación en idiomas, en formación financiera, en capacidad de entender y comparar legislaciones, de control de gestión,… dificultan la salida al exterior. El trabajador que sale al exterior debe de estar preparado para gestionar por proyectos, no por objetivos, y con un control diferente al establecido en España.

Otro tema importante es el de las subvenciones. Da la sensación que muchos gobiernos regionales pretenden incentivar tanto el crecimiento de las empresas como su salida al exterior por la vía de la subvención. En realidad se confunden ya que las subvenciones solo crean competencia desleal y regulaciones mas allá de lo conveniente. Las trabas se eliminan aplicando recursos eficientes que mejoren el capital humano, eliminando regulaciones , fomentando y exigiendo regulaciones financieras e implementando medidas que eviten los problemas del mercado laboral.

Y, el empresario debe de ser conocedor que lo normal para que su empresa crezca y permanezca en el mercado deberá asociarse con otros. Este es un tema pendiente en multitud de empresas familiares que pretenden no perder la capacidad de gestión. Muchas empresas familiares desaparecen porque los propietarios no quieren perder el control de la gestión y no logran entender que los mercados son cada vez mas globales, con mayores necesidades tanto de recursos financieros como de recursos humanos. El crecimiento implica asociación bien para salir del país o bien para establecerse en otros países donde socios locales serán fundamentales. Hay que tener claro que internacionalizarse se puede hacer de muchas formas: creando filiales en el extranjero, asociándose con empresarios locales, buscando representantes en el exterior… todo ello debe estar bien estudiado previamente a la salida evitándose costes inútiles y tiempos excesivos. Muchas pequeñas y medianas compañías se ven atascadas en mercados internacionales porque no prepararon bien su salida. No conocían el mercado al que se iban a dirigir, no dedicaron el tiempo y la financiación necesaria para ese esfuerzo, no encontraron o no supieron buscar compañeros de viaje y de estancia, no se rodearon de capital humano de altura y con capacidades y no diseñaron un sistema de control de gestión suficiente.