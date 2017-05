Los pasos del cambio en Andalucía

Hace dos años que Ciudadanos entró en la escena política en Andalucía con unos objetivos que son el reflejo de lo que los andaluces reclaman para nuestra tierra, ya que todos los diputados que conformamos el grupo parlamentario procedemos de la sociedad civil, sin más ideología que el sentido común. Somos ciudadanos que decidimos entrar en política para cambiar las cosas, y lo hacemos desde la convicción de que es posible un cambio en Andalucía, defendiendo a la clase media trabajadora y promoviendo reformas y cambios en las políticas que en 35 años no han sacado a Andalucía de la situación de precariedad. Y lo hacemos a base de mucho trabajo diario,mientras otros hablan e incluso gritan alejándose de la realidad cotidiana de los andaluces.

No está escrito en ningún sitio que Andalucía tenga que estar a la cola en nivel de empleo, renta por habitante o calidad educativa. No está escrito en ningún sitio que, ante los gobiernos socialistas de los últimos 35 años, no se pueda hacer nada desde la oposición, como venía ocurriendo hasta ahora. Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos en Andalucía, desde el centro político, con sentido común y desde una posición que permite llegar a acuerdos útiles con resultados reales, tangibles y útiles para los andaluces. Anteriormente no se pensaba en los ciudadanos llegando a acuerdos entre los partidos para bajar impuestos, impulsar infraestructuras productivas que estaban aparcadas, implementar mejoras presupuestarias en educación y sanidad, o propiciar una mayor actividad económica que cree empleo.

El acuerdo de investidura firmado en Andalucía, complementado con dos acuerdos de presupuestos, son el mejor ejemplo de ello, ya que ha propiciado una serie de rebajas fiscales para el total de los andaluces que nunca antes se habían dado, como los cambios en el impuesto de sucesiones que aumentan el mínimo exento hasta 250.000 euros por heredero. Es un paso más hacia la armonización fiscal que defiende Ciudadanos a nivel nacional. También se ha reducido el IRPF para acercarse a la presión fiscal que tienen en el resto de comunidades autónomas. Ambos impuestos tendrán más rebajas, en el marco del vigente acuerdo de investidura, pero ningún partido había antes convencido a los sucesivos gobiernos socialistas para bajar impuestos. Nunca. El efecto de la bajada de impuestos sobre la capacidad de consumo, ahorro e inversión de los andaluces, y por tanto sobre el empleo, es sin duda positivo. En este sentido, la mayor dotación presupuestaria en Sanidad exigida por Ciudadanos, más del 10% en dos años, ha propiciado más recursos que deben ser gestionados mejor, dando más espacio a los profesionales, despolitizando la sanidad y atacando la precariedad en muchos servicios públicos.

Respecto a la Educación, se han reconocido derechos a los profesores de la enseñanza concertada y pronto entrará en el Parlamento la Ley de Formación Profesional, que debe ser una herramienta fundamental para conectar educación y empresa de forma que los jóvenes tengan una mejor integración en el mundo laboral y conseguir un empleo. El apoyo a pymes y autónomos, verdaderos creadores de empleo, va más allá de las partidas presupuestarias para su promoción. La próxima Ley de Emprendimiento se encontraba aparcada en un cajón desde la anterior legislatura y en Ciudadanos hemos exigido al Gobierno andaluz que sea una ley útil y efectiva para los emprendedores. De lo contrario, no servirá para nada. Debe incluir aspectos como la reducción de trabas burocráticas o la conexión de inversores y emprendedores, entre otros aspectos.

También es prioritario modernizar Andalucía y sus infraestructuras productivas. Un ejemplo es el Puerto Seco de Antequera, que es básico para sacar mayor partido al Puerto de Algeciras, y cuyo proyecto Ciudadanos ha sacado del abandono en el que estaba. Se trata de actuaciones que mejoran la capacidad de producir y crecer de las empresas andaluzas y que, además, hacen más atractiva nuestra región para los inversores.

Otro punto del acuerdo de investidura es poner en marcha una estrategia andaluza de captación de inversiones extranjeras. Se trata de hacer atractiva Andalucía, promocionarla como destino de inversiones y evitar que los inversores dejen de huir por las trabas fiscales, burocráticas y legislativas o por la falta de infraestructuras logísticas. En definitiva, aprovechar las infinitas posibilidades que tiene Andalucía y la capacidad emprendedora de los andaluces, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico de nuestra tierra para generar empleo.