Destituyen al jefe de la Policía Local de Vélez "por falta de confianza"

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), destituyó ayer al jefe de la Policía Local, Esteban Torres, por "la pérdida de confianza" del gobierno municipal en su labor al frente de la plantilla. La concejal responsable del área de Personal, Ana Campos (PSOE), comunicó ayer a los sindicatos la decisión que habían tomado, para después trasladárselo al afectado. "Es un puesto de libre designación y el motivo no es otro que la pérdida de confianza por parte de todos hacia la labor realizada. No se basa en ningún hecho concreto que haya podido ocurrir", aclaró Campos, quien recordó que desde que entraron al gobierno el 13 de junio de 2015 "han sucedido diferentes acontecimientos y causas para llegar a esta situación". La edil de Personal explicó que Torres, Policía Nacional en excedencia, continuará en la plantilla de la Policía Local como subinspector hasta que pueda regresar a su plaza como funcionario.

Desde las secciones sindicales de UGT, UPLB y el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan) de la Policía Local recordaron que el pasado verano exigieron la destitución de Torres "por su incapacidad para desempeñar sus funciones". Los representantes de UPLB y Sipan señalaron que el ambiente laboral existente en la plantilla con el jefe destituido no era el más adecuado y confían en que la situación mejore.Quien sí vincula la destitución de Torres con un hecho concreto es el Partido Popular, que fue la formación que lo elevó a jefe de la Policía Local durante su mandato. El portavoz de esta formación, Francisco Delgado Bonilla, aseguró en un comunicado que el alcalde ha decretado su destitución aludiendo a "una presunta falta de confianza en su persona y a su condición de cargo de libre designación, pero en realidad están cometiendo un atropello personal y político".

El portavoz del PP criticó que la salida de Torres se haya producido días después de realizar un informe solicitado por el Ayuntamiento para determinar por qué no se le practicó un control de alcoholemia después de que un conductor se saltase un ceda el paso e impactase contra su vehículo. El mando destituido calificó en ese informe de "intachable y ajustada a derecho la intervención de los agentes", que pueden someter a las pruebas de alcoholemia, entre otros, a los implicados en un accidente, pero si aprecian síntomas, circunstancia que no se observó en el caso de Delgado Bonilla. Según afirmó, este documento se redactó a instancias del propio alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), "pero ha resultado no ser de su agrado y el de sus socios de gobierno, ya que su intención era pisotear mi honor", concluyó.